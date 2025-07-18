Tüpraş\'tan Öğrencilere Fen Deneyleri

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), ilköğretim öğrencilerine bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan fen deneyleri videolarını, yaz tatilinde çocukların vakitlerini keyifli ve verimli geçirmeleri için YouTube kanalında yayımladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Enerjimiz Öğrencilere: İlköğretim Öğrencileri Fen Deneyleri Projesi" kapsamında hazırlanan 10 fen deneyi eğitimi videosu, 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV kanalıyla 422 bin öğrenciye ulaştı.

Tüpraş AR-GE çalışanlarının gönüllü desteği ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden akademik danışman görüşleri doğrultusunda geliştirilen programa ait deneyler, çocukların yaz tatilinde vakitlerini keyifli ve verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla şimdi de YouTube kanalında yayına alındı.

Evde kolay erişilebilir malzemelerle yapılabilecek deneyleri içeren videolar, Tüpraş AR-GE merkezi çalışanlarından oluşan gönüllü bir grup tarafından laboratuvar ortamı oluşturularak hazırlandı. Deney videoları, çocukların doğal olayları kavramasını kolaylaştırmayı, araştırma, gözlem ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken emniyetli çalışmanın önemine de dikkat çekiyor.

Videolara, Tüpraş'ın YouTube kanalından ulaşılabiliyor.