Tüpraş ve Batman Üniversitesi'nden Staj Programı

14.08.2025 12:29
Tüpraş ve Batman Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen staj programı sertifika töreniyle tamamlandı.

Batman Üniversitesi ve Tüpraş iş birliği ile öğrencilere saha deneyimi ve teknik gelişim imkanı sunmak üzere hayata geçirilen Temel Rafinericilik Staj Programı tamamlandı. Öğrenciler Batman Rafinerisi'nde düzenlenen törenle Temel Rafinericilik Sertifikalarını aldı.

Batman Üniversitesi ve Tüpraş iş birliğiyle yürütülen, üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik Staj Programı 12 Ağustos'ta Batman Rafinerisi'nde düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Temel Rafinericilik Staj Programı örnek bir üniversite sanayi iş birliğiyle öğrencilere sektörel farkındalık kazandırmayı ve yerel kalkınmaya nitelikli insan kaynağıyla katkıda bulunmayı hedefliyor. Programa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Elektrik Programı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümlerinden öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, temel rafinericilik eğitimi, saha uygulamaları ve teknik gelişim modüllerinden oluşan çok yönlü bir öğrenim sürecine dahil oldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere "Temel Rafinericilik Sertifikası" verildi.

"Gençlerimizi sektöre hazırlarken, bölgeye kalıcı katkı sunmaya devam ediyoruz"

Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, etkinlikteki konuşmasında şunları söyledi: "Batman ilinde çok yönlü toplumsal yatırım projeleriyle bölgeye kalıcı katkı sunmaya devam etmekteyiz. Uzun yıllardır birçok projeye birlikte imza attığımız Batman Üniversitesi ile 'Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Girişimcilik Programı'nın ardından, enerji sektörü ve rafinericilik alanında yetenek gelişimine katkı sağlayacak 'Staj Programı'mızı da devreye aldık. Bu Program ile gençlerimiz teorik bilgilerini rafinerimizin üretim, bakım, kalite birimlerinde laboratuvar, elektrik, enstrüman, kaynak ve mekanik atölyelerinde deneyimli çalışma arkadaşlarımızla birlikte uygulamaya geçirme fırsatı buldu. Batman Üniversite'nin düzenlediği farklı etkinliklerle rafinericilik alanındaki deneyimlerimizi öğrencilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli iş birliğine verdikleri destek için Batman Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İdris Demir'e ve süreçte bizlere destek veren tüm akademisyenlerimize içten teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Rektör Prof. Dr. Demir: "Bölgemizde farklı sektörlerin önde gelen kuruluşlarıyla öğrencilerimiz için çeşitli iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz"

Batman Üniversitesi öğrencilerinin sektör deneyimi çerçevesinde mesleki bilgilerini geliştirdiklerini vurgulayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Üniversite olarak teorik eğitim kadar pratik eğitime de önem veriyoruz. Bu nedenle eğitimin, uygulama imkanlarıyla pekiştirilmesi için iş birliği çalışmalarını son derece değerli görüyoruz. Bölgemizde farklı sektörlerin önde gelen kuruluşlarıyla öğrencilerimiz için çeşitli iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Uygulamalı eğitim fırsatlarıyla ülkemizin ve Batman'ın enerjide ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sanayi ile iç içe, uygulamaya dayalı modellerin öğrencilerimizin nitelik kazanımında kritik önemde olduğunu biliyoruz. Tüpraş ile imzaladığımız protokol ve sonrasında verilen eğitim bu yaklaşımımızın somut bir göstergesi oldu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz staj imkanı buldu. Program sonunda öğrencilerimiz, Tüpraş Temel Rafinericilik Sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca Tüpraş yöneticileri ve insan kaynakları uzmanlarının kariyer deneyimlerini paylaştığı özel oturumlarla öğrencilerimiz, gelecek vizyonlarını güçlendirme fırsatı buldu. Bu vesile ile Tüpraş ailesini bu kıymetli iş birliği ve öğrencilerimize sundukları destek için tebrik ediyor; üniversite-sanayi iş birliklerinin bölgemiz ve ülkemiz için örnek teşkil edecek şekilde yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile Başta Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Sayın Ahmet Cemil Karaoğuz olmak üzere Tüpraş yönetici ve çalışanlarına, öğrencilerimize verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere sertifikalarını Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz takdim etti. Tören sonrasında İnsan Kaynakları biriminin gerçekleştirdiği "çalışan deneyimleri" konulu oturumda Tüpraş çalışan deneyimi paylaşıldı.

Tüpraş, Batman Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü bu modeli, eş zamanlı olarak Kırıkkale'de de gerçekleştirdi. Şirket, gelecek yıllarda bu programı devam ettirmeyi ve rafinerilerinin bulunduğu Kocaeli ve İzmir illerinde de yaygınlaştırarak daha fazla genci enerji sektörüne kazandırmayı planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

