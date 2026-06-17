Tüpraş Ventures 3 Yeni Girişimle Portföyünü Genişletti - Son Dakika
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Tüpraş Ventures 3 Yeni Girişimle Portföyünü Genişletti

Tüpraş Ventures 3 Yeni Girişimle Portföyünü Genişletti
17.06.2026 12:15
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Tüpraş Ventures, stratejik dönüşüm planı kapsamında 3 yeni girişim yatırımı yaptı.

Tüpraş Ventures, geçen 6 ayda stratejik dönüşüm yol haritasıyla uyumlu 3 girişimi daha portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş'ın girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda enerji dönüşümü ve sürdürülebilir rafinaj teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda portföyüne 3 yeni girişim daha ekleyen Tüpraş Ventures'ın yatırım yaptığı ABD Teksas merkezli Syzygy Plasmonics, geliştirdiği yenilikçi reaktör teknolojisiyle biyogaz gibi yenilebilir kaynaklardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimine imkan tanıyor. Farklı ham maddelerle üretim esnekliği sunan teknoloji, SAF üretim maliyetlerinin düşürülmesinde etkin çözüm sunuyor.

ABD Massachusetts merkezli Via Separations ise sıvı ayırma teknolojisi sayesinde üretim süreçlerinde enerji tüketiminin düşürülmesine ve operasyonların daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Via Separations, kağıt-selüloz sektöründe başarıyla uygulanan bu teknolojiyi rafinaj ve kimya sektörlerinde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Tüpraş Ventures'ın portföyüne eklediği Norveç merkezli Aqualung Carbon Capture da gaz fazındaki bileşenleri seçici olarak ayıran membran bazlı teknolojiyle karbon emisyonlarını kaynağında, düşük maliyetli ve kompakt sistemlerle yakalıyor. Bu teknoloji, karbon tutma alanında benzer çözümlere kıyasla maliyet avantajı sunarak düşük karbon çözümlerine geçişi destekliyor.

Tüpraş'ın 2022'de faaliyete geçen girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, farklı coğrafyalarda yaptığı yatırımlarla yeni teknolojilere hızlı erişim imkanı sağlayarak şirketin stratejik dönüşüm hedeflerini destekliyor.

Bugüne dek, sürdürülebilir rafinajdan karbon yakalama teknolojilerine, enerji depolamadan sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine kadar geniş dönüşüm alanını kapsayan bir portföyü bulunuyor. Tüpraş Ventures, başta ABD, Kanada, Avrupa ve Türkiye'den doğrudan 7 ve fonlar üzerinden 51 olmak üzere toplam 58 start-up'a yatırım yaptı.

Tüpraş Ventures'ın doğrudan yatırımları arasında Kaliforniya merkezli yeşil hidrojen elektrolizör geliştiricisi Verdagy, Vancouver merkezli hidrojen ve yakıt hücresi uygulamalarına yönelik membran ve polimer çözümleri sunan Ionomr, Ankara merkezli robotik teknolojiler firması AISField ve Massachusetts merkezli termal enerji depolama çözümleri geliştiren Electrified Thermal Solutions yer alıyor.

Tüpraş Ventures, doğrudan girişim yatırımlarının yanı sıra, İsviçre merkezli endüstriyel inovasyon fonu Emerald Technology Ventures ve Kuzey Amerika merkezli enerji dönüşümü teknolojilerine odaklı fon yatırımları aracılığıyla da küresel yatırım fırsatlarına erişim sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tüpraş Ventures 3 Yeni Girişimle Portföyünü Genişletti - Son Dakika

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