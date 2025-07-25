Turanköy: Yaz Turizminin Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Turanköy: Yaz Turizminin Gözdesi

25.07.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdek'in Turanköy Mahallesi, turkuaz denizi ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Turanköy Mahallesi, turkuaz renge sahip berrak deniziyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Balıkesir'in Marmara Denizi kıyısındaki ilçesi Erdek'in kuzeydoğusunda yer alan Turanköy, hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 100 yıl önce Yunanistan ve Yugoslavya'dan gelen mübadillerin yaşadığı 800 nüfuslu mahalle, sakin atmosferi ve son yıllarda artan turizm potansiyeliyle yaz döneminde nüfusunun 10 katını ağırlıyor.

İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehirlerden gelen ziyaretçiler, kamp alanlarında konaklayıp, mahalle halkının işlettiği pansiyonlarda kalıyor.

Turanköy, yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve denize sıfır çam ormanlarıyla doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler ile günübirlikçilerin uğrak noktası haline geldi.

Büyük bölümü zeytincilikle uğraşan mahalle halkı da son yıllarda artan turizm potansiyeli sayesinde alternatif kazanç sağlıyor.

"Misafirler burada rahat vakit geçiriyor"

Mahalle Muhtarı İlker Dolan, AA muhabirine, Turanköy'ün Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer aldığını anımsattı.

Bölgeye yaz aylarında çok fazla ziyaretçi geldiğini belirten Dolan, "Mahallede normal zamanda 700-800 kişi ikamet ederken yaz aylarında bu sayı yaklaşık 10 katına çıkıyor. Denizin ve yeşilin iç içe olması nedeniyle çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Dolan, Turanköy'de turizmin son yıllarda öne çıktığını ve gelir kaynağı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Biz coğrafi olarak İstanbul'un tam karşısındayız. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde yer alıyoruz. Bölgede yaklaşık 20 yıldır bir hareketlilik var. Buraya gelip suyunu içen, bir daha ayrılmıyor. Hafta sonları nüfus 11-12 bini buluyor. Sahilde insan yoğunluğu oluşuyor."

Ziyaretçilerin, Turanköy'de farklı aktiviteler de yapabileceklerini aktaran Dolan, "Bölgede kadınlara özel plajımız da var. İnsanlar buradaki denizi, oksijeni, temiz havayı çoğu yerde bulamaz. Ormanla iç içeyiz, piknik alanlarımız var. Misafirler burada rahat vakit geçiriyor. Buraya gelen misafirlerin çoğu yoğunluktan şikayetçi oluyor. 'Önceki yıllarda bu kadar kalabalık olmuyordu.' diye şikayette bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Erdek, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turanköy: Yaz Turizminin Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:41:19. #7.11#
SON DAKİKA: Turanköy: Yaz Turizminin Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.