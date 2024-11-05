TÜREB, Rüzgar Enerjisinde Yılda 5 Gigavat Yatırım Hedefliyor

Ekonomi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, rüzgarın Türkiye'nin enerji geleceğinin en önemli teknolojilerinden biri olacağını belirterek, "Bu güçlü geleceğin gerçekleşmesi için TÜREB olarak ve sektörce yılda 5 gigavatlık rüzgar yatırımını gerçekleştirmeye talip olduğumuzu buradan kuvvetle beyan etmek istiyoruz." dedi.

Erden, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından "Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK 2024) yaptığı açılış konuşmasında, bölgesel çatışmalar, ekonomik rekabet ve artan dönüşümün rüzgar enerji sektörünü derinden etkilediğini söyledi.

Rüzgar türbini tedarikinde Batılı üreticilerin yerini Uzak Doğulu rakiplerine bıraktığını belirten Erden, "10 yıl önce dünya rüzgar türbini pazarı yüzde 55 oranla Batılı türbin tedarikçileri tarafından domine edilirken, bugün batılı türbin üreticileri yalnızca yüzde 36'lık bir pazara hakim durumda." diye konuştu.

Erden, bu süreçte türbin boyutlarında da bir dönüşümün gözlemlendiğini anlattı.

Türbinlerin dijital bir dönüşümden geçtiğine dikkati çeken Erden, daha önce mekanik ağırlıklı türbinlerle işletme ve yatırım yapılırken ilerleyen yıllarda otonom özellikleri artmış santrallerin devreye alınacağını kaydetti.

Erden, değişen rüzgar enerjisi alanında TÜREB'in, sektörü uluslararası arenalarda temsil etmek için büyük çaba sarf ettiğini aktararak, birliğin, 2026'da düzenlenmesi planlanan WindEurope Annual Event'e aday olduğunu ve bu kapsamda 2025'te düzenlenecek WindEurope Technology Workshop'u İstanbul'a kazandırdıklarını bildirdi.

TÜREK 2024'in sektörün geleceğe yönelik stratejik yol haritasının konuşulduğu önemli bir platform olduğunu belirten Erden, "Bu güçlü geleceğin gerçekleşmesi için TÜREB olarak ve sektörce yılda 5 gigavatlık rüzgar yatırımını gerçekleştirmeye talip olduğumuzu buradan kuvvetle beyan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erden, yenilenebilir enerji 2035 yol haritasında yer alan güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 4 kat artırılarak 120 bin megavata ulaşma hedefini anımsatarak, "Yenilenebilir enerji üretimiyle önümüzdeki yıllarda ortalama elektrik fiyatlarında yüzde 15'e yakın düşüş sağlamamız mümkün. Daha fazla yenilenebilir enerjiyle 2035'e kadar enerji ithalatımızda 14 milyar doları aşan tasarruf sağlamamız mümkün olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, 2030'a kadar rüzgar enerjisini ikiye katlayabilir"

WindEurope Başkanı Giles Dickson da Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yeni yol haritasında, 2035'e kadar 120 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini anımsattı.

Dickson, bu hedefin yüzde 40'ının rüzgar enerjisi olacağını belirterek, "Bu gerçekten etkileyici." dedi.

Türkiye'nin 13 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olduğunu ve bununla tüketilen elektriğin yüzde 11'ini ürettiğine vurgu yapan Dickson, "WindEurope olarak, 2030'a kadar rüzgar enerjisini ikiye katlayacağınızı düşünüyoruz. 13 gigavattan 26 gigavata çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

Dickson, Avrupa ülkelerinin Türkiye'de üretilen rüzgar enerjisi ekipmanları ve türbinlerine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa şu anda yılda 18 ila 20 gigavat arasında yeni rüzgar santrali inşa ediyor. Bu sayı önemli ölçüde artıyor. Elbette AB içinde çok sayıda fabrikamız var ancak Türk tedarik zincirine de ihtiyacımız var. Türk rüzgar enerjisi tedarik zincirinin daha da genişlemesini desteklemeniz gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa şunu unutmayın; Avrupa'nın geri kalanı, bu ülkede ürettiğiniz ekipmana gerçekten de çok aç. Size ihtiyacımız var ve Avrupa'nın geri kalanında burada üretmek istediğiniz ekipmanlar için büyük ve hızla büyüyen bir pazarınız var."

TÜREB'in WindEurope ailesinin bir parçası olduğunu da belirten Dickson, "Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisinin tamamıyla olduğu gibi sizinle olan ilişkimize de değer veriyoruz. Siz de bizden birisiniz ve birlikte çok yakın çalışıyoruz." dedi.

Dickson, WindEurope Technology Workshop'un 19-20 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılacağını sözlerine ekledi.