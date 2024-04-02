Turfanda ürünle çifte kazanç: İlk hasat fasulyede
Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında iki farklı ürün üretimi yapan çiftçiler, üzümden önce bağların altlarına diktikleri fasulyede hasada başladı
MERSİN - Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında iki farklı ürün üretimi yapan çiftçiler, üzümden önce bağların altlarına diktikleri fasulyede hasada başladı.
Ülkede sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de turfanda örtü altı yetiştiriciliği dikkat çekiyor. Her türlü sebze ve meyvenin örtü altında yetiştirildiği kentte baharla birlikte turfanda ürünler de hasat ediliyor. Bu kapsamda Erdemli ilçesinde bir çok serada üretim yapan çiftçiler, üzüm bağlarının altına başta fasulye olmak üzere farklı ürünler de dikiyor. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Pazar, son 5 yıldır örtü altına ürettiği turfanda üzümlerin altında fasulye yetiştirerek hem ikinci bir gelir elde ediyor, hem de üretime katkı sunuyor. Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu'dan da destek alan Pazar, bu senenin ilk fasulye hasadını yaptı. Kilogramı 60 ile 70 TL arasında satılan fasulyenin hasadından 2 ay sonra ise üzümlerin toplanması bekleniyor.
"Çift ürün bizi iyi bir gelir sağlıyor"
Üçtepe Mahallesi'ne üretim yaptığını aktaran Mustafa Pazar, "Üstte siyah üzüm, altında da Aralık ayında ektiğimiz 'Sarıkız' dediğimiz yer Ayşe fasulyesi. Şu anda da hasadına başladık. Üzümün altına genelde fasulye ekiyoruz. Üzerine bir mahsul olduğundan dolayı altta da fasulye dışında bir şeyin yetişmesi bize pek uygun olmuyor. Fasulyeyi uygun görüyoruz, bunu dikiyoruz. Çift üretim olunca da bizim için iyi oluyor. Ekonomik olarak bize de iyi bir gelir sağlıyor. Üzümlerin olmasına 2 ay var, ondan önce ikinci ürün olunca biraz daha iyi oluyor" dedi.
Üstte siyah üzüm altta fasulye olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da, "Burada çift ürün tercih ediyoruz. Bazı seralarımızda da ikinci ürün olarak kavun ve marul gibi denemelerimiz var. Birinden kayıp olursa, birinden destekliyoruz. Çift ürün her zaman kazançlıdır" diye konuştu.
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