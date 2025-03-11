Turgutlu'ya Yeni Kültür ve Spor Merkezleri Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu'ya Yeni Kültür ve Spor Merkezleri Geliyor

Turgutlu\'ya Yeni Kültür ve Spor Merkezleri Geliyor

Turgutlu Belediyesi tarafından inşa edilen Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu projelerinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür merkezi bir buçuk ay içinde açılacak.

11.03.2025 11:23  Güncelleme: 11:26
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Turgutlu Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Selvilitepe Spor Salonu projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Başkanvekili Fırat Honaz, Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz çalışmaların sürdüğü iki vizyon projede incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesinin öz kaynakları ve kendi imkanlarıyla hayata geçirilen Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Salonu projesinde sona gelindi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi projesi, 35 milyon 580 bin TL'lik bütçesiyle kentin yeni kültür sanat mekanı olarak kapılarını açacak. 43 milyon 740 bin TL yatırımla kente kazandırılacak Selvilitepe Spor Salonu projesi ise birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Turgutlu Belediyesi Başkanvekili Fırat Honaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, daire müdürleri ve teknik ekiple birlikte Turgutlu'nun spor ve sanat alanında en önemli projeleri arasında yer alacak söz konusu iki projede incelemelerde bulundu. İç mekan düzenlemeleri, ince işçilikler ve tasarımsal detayların yürütüldüğü çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alındı. Ekrem Gürel Kültür Merkezinde yapılan incelemelere hayırsever iş insanı Ekrem Gürel de katıldı.

İncelemeler sonunda açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Başkanvekili Fırat Honaz, "Selvilitepe Spor Salonu projemiz tam gaz ilerliyor. En yakın zamanda, İnşallah bu yaz havuzumu ve spor salonumuzu kullanmayı planlıyoruz. Turgutlu'muza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kültür merkezimiz bir buçuk ay içerisinde açılacak"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Turgutlu Belediyesi olarak Ergenekon Mahallemizde inşa etmekte olduğumuz ve temelini yaklaşık bir yıl önce attığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezi projemizin büyük bir bölümü bitti. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tiyatro oyunlarımıza ve diğer kültür hizmetlerimize ev sahipliği yapacak, sanatçılarımızı izleyeceğiz. Turgutlu'muza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

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