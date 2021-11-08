Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Dünyada bu yılın başında başlayan aşılanma hareketiyle birlikte salgınla mücadelede hızlı bir yol alındı. Bu dönemde en büyük etkiyi hisseden turizm sektöründe özellikle aşılanmayla birlikte normalleşme eğilimi de başladı. Dünya yeniden seyahat etmek için valizlerini hazırladı." dedi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Jolly Üst Yönetici (CEO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında şirketin yaptığı çalışmalar ve sektörün gelecek öngörüleri paylaşıldı.

Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Mete Vardar, tüm dünya ve Türkiye'nin 2 yıla yakındır küresel salgın Kovid-19 ile mücadele ettiğini hatırlattı.

Vardar, dünyada bu yılın başında başlayan aşılanma hareketiyle birlikte salgınla mücadelede hızlı bir yol alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde en büyük etkiyi hisseden turizm sektöründe özellikle aşılanmayla birlikte normalleşme eğilimi de başladı. Dünya yeniden seyahat etmek için valizlerini hazırladı. Yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgi görecek ülkelerden biri de Türkiye olacak. 2021'de Avrupa ve Rusya haziran ayında açılmıştı. 2022'de tüm dünyadan misafirlere kapılar açılacak. Dolayısıyla yaz sezonunda Türkiye'deki otellerde yer bulmak oldukça güç bir hal alacak. O nedenle yerli turist için erken rezervasyon her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu dönem gelmiş geçmiş en önemli erken rezervasyon dönemi diyebiliriz."

1 Ocak itibarıyla de Jolly markasını yurt dışına da taşıyacaklarını belirten Vardar, "Halihazırda 26 şehirden kültür turu yapıyoruz. Şimdi bu turlara gurbetçileri de dahil edeceğiz. Yeni operasyonla, gurbetçileri yurt dışından uçak bağlantılarıyla getirerek, 26 şehirdeki kültür turlarını lanse edeceğiz." diye konuştu.