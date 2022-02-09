Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi

Beyaz Cennet'in en eski işletmelerinden biri olan Colossae Thermal Hotel'e Ocak ayında 570 bin liralık elektrik faturası geldi. İşletme bu durumu girişe "İşletmemizi elektrik çarptı" pankartı asarak protesto etti. Aralık ayında 207 bin lira elektrik faturası ödeyen işletme, astığı pankartı kısa süre sonra kaldırdı.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR

Bölgedeki bütün otellerin elektrik faturalarından şikayetçi olduğu öğrenildi. Corona salgını döneminde işten çıkarmaların yaşandığı turizm sektöründe elektrik faturalarının bu şekilde devam etmesi durumunda yeni işten çıkarmaların da olacağı kaydediliyor. Diğer yandan Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen elektrik fiyatlarının turizm sektörüne etkilerine dikkat çekti. Şen, "Turizmcinin kısıtlama dönemindeki durgunluğun ardından hızlı büyüme hedefleri ile başladığı2022 yılına ait umutları gelen zamlarla karardı" diye konuştu.

TURİZM İŞLETMELERİ ÇIKMAZA SÜRÜKLENİYOR

Şen artan maliyetlerin turizm işletmelerini çıkmaza sürüklediğini belirterek; "Geçtiğimiz son iki yılda turizm işletmeleri ayakta kalabilmek için mevcut maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtamamıştı. Bugün ise başta enerji olmak üzere artan maliyetler turizm işletmelerini büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Üretici ve tüketici tarafında artan maliyetler yerli turistin tatil için yapacağı harcama miktarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur. Düşen alım gücünün iç pazarı olumsuz etkilemesi kaçınılmaz gözükmektedir" ifadelerini kullandı.

FİYAT OLUŞTURMAKTA ZORLANIYORLAR

Otellerin belirsiz maliyet artışları nedeniyle fiyat oluşturmakta zorlandıklarını belirten Şen; "Artan maliyetler altında işletmelerimizin beli yeteri kadar bükülmemiş gibi, özellikle elektrik firmalarının elektrik teminat bedellerini yıl içinde ödenen en yüksek elektrik faturasının iki katı kadar yüksek miktarda talep etmeleri, işletmelerimizin karşılaştığı yükü daha da ağırlaştırmaktadır. Turizmin ve otelcilik sektörünün ülkemiz ve kent ekonomisine katkısının devamı ve sürdürülebilirliği için enflasyonun kontrol altına alınması, enerji fiyatlarının normale indirilmesi, enerji teminatlarının kabul edilebilir seviyeye çekilmesi, ÖTV ve KDV düzenlemelerinin yapılması, salgın döneminde en çok zarar gören hizmet ve konaklama sektörüne tüm sektörün faydalanabileceği desteklerin sağlanması gereklidir" diye konuştu.