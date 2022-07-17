Turizm merkezinde üretilen karpuz, Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu - Son Dakika
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Turizm merkezinde üretilen karpuz, Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu

17.07.2022 10:19

Turizm merkezinde üretilen karpuz, Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu Kandıra'dan Diyarbakır ve Adana'ya böyle meydan okudu: "Kandıra karpuzu;

Turizm merkezinde üretilen karpuz, Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu

Kandıra'dan Diyarbakır ve Adana'ya böyle meydan okudu:

"Kandıra karpuzu; Adana ve Diyarbakır karpuzundan daha iyi, 10 numara"

"Diyarbakır karpuzuna rakibiz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üretilen tescilli karpuz, Diyarbakır ve Adana'ya rakip çıktı. Üretici Onur Filiz, "Kandıra karpuzu; Adana ve Diyarbakır karpuzundan daha iyi, 10 numara. Diyarbakır karpuzuna rakibiz. Diyarbakır karpuzu kabak aşısı, onlar bizim gibi Jüpiter karpuz yetiştiremez" dedi.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil bölgelerinden olan Kandıra'da yetiştirilen karpuz, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Turizmin yanı sıra, tarımın da büyük bir gelir kapısı olduğu ilçede uzun yıllardır yetiştirilen karpuz, kendine özgü tadı ve kokusuyla herkes tarafından ilgi görüyor.

"Yılın ilk karpuzları benim tarlamdan çıkıyor"

Döngelli köyünde yaşayan üretici Onur Filiz, "2 senedir yılın ilk karpuzları benim tarlamdan çıkıyor. 15 Nisan'da fidelerimi ektim, şuan verimlilik durumu gayet iyi. Tarlamdan 30-40 ton ürün çıkmasını bekliyorum. Karpuzu erken ektiğimizden dolayı şuan ürün az oluyor. Geç eksek daha fazla olur. Bu yıl karpuzun kilosu 5 TL olursa güzel olur. Olmazsa zararımızı karşılar mı bilemiyoruz" dedi.

"Diyarbakır karpuzuna rakibiz"

Kandıra karpuzunun, diğer illerde üretilen karpuzlardan farklı olduğunu söyleyen Filiz, "Bizim karpuzumuzu diğer karpuzlardan ayıran özelliği daha tatlı olmasıdır. Kandıra karpuzu; Adana ve Diyarbakır karpuzundan daha iyi, 10 numara. Diyarbakır karpuzuna rakibiz. Diyarbakır karpuzu kabak aşısı, onlar bizim gibi Jüpiter karpuz yetiştiremezler. Bizim bölgemizin toprağı iyi, o yüzden karpuzu tatlı oluyor" diye konuştu.

" Türkiye'ye tattıracağız"

Kandıra karpuzunu Türkiye'ye tattıracağını söyleyen Filiz, "Keşke dışarıya da verme imkanımız olsa ama alıcı olmaması sebebiyle veremiyoruz. Diyarbakır karpuzunun alıcısının olmasının sebebi bu işi yıllardır yapmasından dolayıdır. Onların karpuzu bu bölgeye de geliyor. Bizim karpuzumuz da inşallah artık her yere gidecek, çalışmalarımıza başladık. Adana, Diyarbakır karpuzunun nasıl coğrafi işareti varsa Kandıra karpuzunun da coğrafi işareti var. İnşallah bütün Türkiye karpuzumuzu görecek. Kandıra'nın karpuzunu bütün Türkiye'ye tattıracağız, bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Genel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizm merkezinde üretilen karpuz, Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu - Son Dakika

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