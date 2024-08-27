Turizm Sektörü 2024 Hedeflerine Ulaşamadı

Ekonomi

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan bacasız sanayi olarak değerlendirilen turizm sektörü 2024 yılında beklenen hedeflere ulaşamadı. 2024 yaz sezonunda turizm tesislerindeki konaklama oranlarının düşmesi ve 2025 yılı için de gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede Türk Turizmi'nde yaşanan sorunun '4 mevsim tatil' anlayışı ile çözülebileceğini kaydetti.

Son dönemde turizm sektöründe yaşanan fiyat artışları ve alışılagelmiş hizmetler, sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini ve önümüzdeki sezonun da sıkıntılı göründüğünü kaydeden Çelik, "Ülkemiz, hem coğrafi konumuyla hem de şifalı sularıyla, adeta bir cennet gibi. Tüm bu fırsatları değerlendirerek yalnızca yaz döneminde değil, dört mevsime yayacak şekilde turizmi teşvik etmek için çeşitli yatırımlar yapılmalı" dedi.

"Tablo hiç de iç açıcı değil"

2024 yaz mevsimi otel doluluk oranlarının yüzde 60 ile yüzde 70 bandında seyrettiğine dair verileri değerlendiren Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "Haziran ayı, bayram dönemine de denk gelmesi sebebiyle dolu geçse de, temmuz ayı yükselen fiyatlar nedeniyle doluluk oranlarında düşüş başladı. Sezonun en yoğun döneminde yüzde 30 oranında boşluk olması, iyi bir sezon olmadığını gösteriyor. Otellerin, fiyatların yüksek kalması nedeniyle Avrupa ve Rus pazarına yönelik indirimli kampanyalar başlattığını gözlemliyoruz. Veriler, fiyat artışları nedeniyle turizm sektörünün zor bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor. Özellikle temmuz ayındaki son dakika satışlarda boş kalan odaları doldurmak için indirimler yapıldığını duyuyoruz. Ancak tablo, hiç de iç acıcı değil. Üstelik, 2024 yılında karşı karşıya kaldığımız bu tablo 2025'in nasıl geçeceğini gösteriyor. Asıl korkulması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da en pahalı ülkeler arasına girdik"

Otel fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirten Çelik, Avrupa'da en pahalı ülkeler arasına girdiğimizin altını çizerek şunları söyledi. "İç pazardaki fiyatların artması, makası iyice açmış durumda. Fiyat benzerliği nedeniyle tatilcilerin büyük bir kısmı Yunan Adaları'nı tercih ediyor. Veriler gösteriyor ki, 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,4 oranında artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti."

"İşletmelere büyük görevler düşüyor"

Turizm bölgelerindeki doluluk oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyen Çelik, "Türkiye'de 'turizm' denildiğinde, ne yazık ki yalnızca yaz tatilleri düşünülüyor. Ancak ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumu ve şifalı sularıyla dört mevsim seyahat anlayışına fazlasıyla cevap veren bir cennet gibi. Tatilcileri dört mevsim seyahate teşvik etmek konusunda ise, turizm işletmelerinin yenilikçi pazarlama stratejilerine odaklanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Dört mevsim turizme teşvik etmeyi hedefliyoruz"

Dört mevsim turizm için yatırımların arttırılmasının ülkemizin turizm geleceği açısından stratejik bir önem taşıdığını belirten Çelik, "Marmaris İçmeler'de, turizminden istihdama kadar pek çok alanda bölgeye değer katma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizle, bölgede bir ilki gerçekleştirerek dört mevsim turizme teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca projemiz ile bölgeye katma değer sağlarken bölge halkının yaşam alanlarına dokunmayı misyon edindik. 30 yıldır metruk halde bulunan bir yapıyı Marmaris'e 12 ay katkı sağlayacak bir projeye, keyifli bir huzur alanına dönüştürüyoruz. Yıl boyu açık olacak tesisimizde, deniz kum ve güneşin yanı sıra, şifalı sular, thalasso terapiden Türk hamamı ve termal havuzlara kadar pek çok farklı imkan sunuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, hem Kızılbük Thermal Wellness Resort projesini hem de projede yer alan termal sularda incelemeler yapması için dünyaca ünlü Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch'i Marmaris'e davet ettiklerini söyleyen Çelik; "Dünyaca ünlü Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch'i tesisimizde ağırladık. Kendisi tesisi gezdikten sonra gördüğü en kapsamlı ve en büyük tesisi incelediğini ve oldukça heyecanlandığını belirtti. Projemizin Türk termal su turizmi endüstrisinde yeni bir sayfa açacağını aktardı. Uzun yıllar Saksonya SPA Derneği'nin başkanlığını üstlenen, bu süreçte sağlık turizmi ve SPA sektörünün Almanya'daki gelişimine liderlik eden bir uzman tarafından tam not almak, bizim için büyük bir gurur" dedi. - MUĞLA