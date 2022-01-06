Turizm sektörünün önemli simalarından iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü

Turizm sektörünün tanınmış ismi olan, garson olarak başladığı iş yaşamında büyük başarılar elde eden İskender Dilek yaşamını yitirdi. Yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele eden Dilek, amansız hastalığa yenik düştü.

ÇEŞME'YE SHERATON'I GETİRMİŞTİ

İzmir Çeşme'ye ünlü oteller zinciri Sheraton'ı getiren, aynı binayı bu yıl yenileyerek bu kez Swissotel ile yoluna devam eden Dilek, burada 15 milyon euroluk bir penthouse'un (çatı katı) da olduğu 6 villa, 103 rezidanslık projeye başlamıştı. İskender Dilek'in vefatı, yakınlarını ve turizm sektörünü yasa boğdu.

İSKENDER DİLEK KİMDİR?

Ünlü iş insanı İskender Dilek, dünyaca ünlü oteller zinciri Sheraton'ın ilk franchise'ı olan Çeşme Sheraton'ı açarak adını duyurdu. Ağabeyi Adil Dilek'le Çeşme'de satın aldığı otele 2001 yılında Sheraton tabelasını asınca bir gün içinde otelin çevresindeki tüm gayrimenkullerin fiyatı arttı, Çeşme en gözde tatil merkezleri arasında yerini aldı.

Başarılı iş insanı bununla da kalmadı. Otelde 5 gün tatil yapanlara sunduğu promosyon yurt dışı tatilleriyle de yerli- yabancı herkesin dikkatini çekti. Çeşme'nin çehresini değiştiren, sır gibi sakladığı satış stratejisiyle otel promosyonlarına yeni bir boyut getirdi.