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Turizm Tedarikçileri Fuarı Antalya'da yapıldı - Son Dakika
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Turizm Tedarikçileri Fuarı Antalya'da yapıldı

TÜRSAD tarafından düzenlenen Turizm Tedarikçileri Fuarı, Antalya'da gerçekleştirildi. Fuar, otel sektörü temsilcilerini bir araya getirdi ve yeni ürünlerin tanıtımı ve işbirliklerinin gerçekleşmesine olanak sağladı.

Turizm Tedarikçileri Fuarı Antalya\'da yapıldı
19.12.2023 - 15:25,
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Otel Satın Alma Yöneticileri Derneğince (TÜRSAD) düzenlenen Turizm Tedarikçileri Fuarı Antalya'da yapıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuar, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilal Ardıç, yaptığı açıklamada, fuarların sektöre önemli katkı sunduğunu belirtti.

Verimli bir fuar geçirdiklerini aktaran Ardıç, "Fuar boyunca yeni ürünler tanıtıldı. Yeni işbirliklerine imza atıldı. Sektör paydaşları fikir alışverişinde bulundu." dedi.

Otel sektörünün tüm gereksinimlerini barındıran fuar, 4 gün sürdü. Fuar sonunda katılımcılara plaket verildi.

Kaynak: AA
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