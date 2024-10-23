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Ekonomi

Turizm Teknolojileri Günü Antalya'da

Turizm Teknolojileri Günü Antalya\'da

TBD Antalya Şubesi, 9. Turizm Teknolojileri Günü etkinliğini düzenleyerek sektörde yenilikleri tanıttı.

23.10.2024 16:05
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Antalya Şubesi'nin bu yıl 9. kez düzenlediği ve turizm sektörünü bilişim teknolojilerinin yenilikleriyle buluşturduğu Turizm Teknolojileri Günü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlendi. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı 9. Turizm Teknolojileri Günü'nde, Antalya Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Yavuz konuşmacı olarak yer aldı.

9. Turizm Teknolojileri Günü'nde katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Antalya Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Yavuz, "Bu önemli etkinlikte, hem turizm sektörünün geleceğine dair teknolojik yenilikleri keşfetme hem de iş birliğinin gücünü bir kez daha vurgulama fırsatı bulacağız. Turizm sektörümüz, her geçen gün yeni teknolojilerle daha da güçleniyor ve dünya çapında rekabet edebilir hale geliyor. İşte bu noktada, bizlerin bu dönüşümü doğru anlaması ve bu yenilikleri sektöre en verimli şekilde adapte etmesi büyük önem taşıyor" dedi.

24 şirket turizm yazılımı ile ilgili faaliyetlerini sürdürüyor

Yavuz, "Antalya, tarih boyunca sadece doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda turizme kattığı yeniliklerle de bir marka şehir olmayı başarmıştır. Ancak artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Teknoloji, turizmi sadece geleneksel sınırlarının ötesine taşımakla kalmıyor; aynı zamanda daha akıllı, sürdürülebilir ve verimli bir geleceğin kapılarını aralıyor. Bizler de Antalya Teknokent olarak bu dönüşümün tam kalbindeyiz. Bugün, Antalya Teknokent'te yer alan şirketlerimizin 24'ü turizm yazılımı ile ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Teknokent'in 2023 toplam ihracat miktarı 84 milyon dolar

Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 233 toplam firma, 116 kuluçka firmasının faaliyet gösterdiğini dile getiren Yavuz, "Toplam 1814 personel, 1611 Ar-Ge personeli bölgemizde faaliyetlerini yürütmektedir. Teknokent'imizde 2023 yılı içerisinde toplam ihracat miktarı 84 milyon dolar, 2023 Ar-Ge faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen ihracat 28 milyon dolar, 2023 toplam Ar-Ge geliri 2 milyar lira, firmaların (Ar-Ge ve kuluçka firmaları) TGB içerisindeki bu dönemde toplam cirosu (Ar-Ge geliri ve Ar-Ge Dışı gelir) ise 6 milyar lira olup hem Antalya hem de ülke ekonomimize ciddi bir katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Antalya teknoloji ve bilişim şehri olarak da anılıyor"

Genel Müdür Dr. İbrahim Yavuz, "Yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir turizm sektörü sağlamak için inovasyon kaçınılmaz. Antalya Teknokent, girişimcilik ekosisteminin merkezinde yer alarak, genç ve yenilikçi fikirlerin turizmde hayat bulmasına imkan sağlıyor. Özellikle yapay zeka, büyük veri analitiği, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yürütülen projeler, turizmde devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bu girişimlerin sektöre kazandırdığı dinamizmi görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Antalya artık sadece tatil ve turizm destinasyonu değil, aynı zamanda teknoloji ve bilişim şehri olarak da anılmaya başlamıştır. Bizler, bu vizyonla Antalya'yı daha ileriye taşıyacak projeler üretmeye, değişimi daha ileriye taşımak, teknolojiyi ekonomiye dönüştürmek ve Antalya'yı dünyanın sayılı teknoloji merkezlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Bizler, bu değişimi daha ileriye taşımak, teknolojiyi ekonomiye dönüştürmek ve Antalya'yı dünyanın sayılı teknoloji merkezlerinden biri yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Turizm sektörünün teknoloji ile yeniden tanımlandığını ifade eden Yavuz, bu dönüşümü doğru anlamak ve en iyi şekilde uygulamak için büyük bir sorumluluk düştüğünü ve Antalya Teknokent olarak, bu süreçte sektöre rehberlik etmeye, yenilikçi projeleri desteklemeye ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantı alanında uzman isimlerin konuşmalarıyla devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İbrahim Yavuz, Teknoloji, antalya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizm Teknolojileri Günü Antalya'da - Son Dakika

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