Türk-Alman Ekonomi Günü, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik fırsatları ele alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türk-Alman Ekonomi Günü, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik fırsatları ele alacak

Türk-Alman Ekonomi Günü, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik fırsatları ele alacak

Türk-Alman Ekonomi Günü, 4 Mayıs'ta Düsseldorf'ta gerçekleştirilecek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımıyla düzenlenecek. Etkinlikte, iş ve siyaset dünyasından konuşmacıların yer alacağı ve iki ülke arasındaki ekonomik fırsatlar, yeşil enerji, yapay zeka, sosyal sorumluluk ve ekonomi konularının ele alınacağı belirtiliyor. Ayrıca, şirketler arasında işbirliği görüşmeleri yapılması ve sosyal ekonomi konusunun da ele alınması planlanıyor.

03.05.2024 09:25  Güncelleme: 09:30
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Türkiye ile Almanya arasında ekonomideki fırsatlar için platform niteliğindeki Türk-Alman Ekonomi Günü, bu yıl 4 Mayıs'ta Düsseldorf'ta yapılacak.

8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımı bekleniyor.

Almanya, Türkiye ve Avrupa'dan iş ve siyaset dünyasından konuşmacıların katılacağı etkinlikte, iki ülke arasında ekonomi alanındaki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları ele alınacak.

Şimşek ile Lindner'in açılış konuşmalarını yapmalarının beklendiği etkinliğe, iki ülkeden siyasetçiler, kamu kuruluşlarından yetkililer, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımı da öngörülüyor.

Etkinliğe Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Alman Hür Demokrat Partisi Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller de katılacak.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında işbirliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, sosyal ekonomi konusunun da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk-Alman Ekonomi Günü, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik fırsatları ele alacak - Son Dakika

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