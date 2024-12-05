Türk-BAE Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Aştı

Ekonomi

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin yüzde 107 artışla 20 milyar doları aştığını belirterek, bu büyümenin iki ülkenin tamamlayıcı ekonomilere sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai e-ticaret forumunda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tunçer, görev süresinin sonlarına yaklaştığını, görevde bulunduğu 3,5 yıl boyunca iki ülke arasında önemli ekonomik değişimlere tanıklık ettiğini dile getirdi.

Tunçel, iki ülkenin Kovid-19 salgını sonrası ekonomik ilişkilerde hızlı bir ivme yakaladığını kaydetti.

Kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla ticaret güçlendi

Tunçer, Türkiye ile BAE arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının bu artışta önemli bir rol oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu anlaşma, BAE'nin imzaladığı ilk 5 ekonomik ortaklık anlaşmasından biri. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 107 arttı ve 20 milyar doları aştı. BAE, şu anda Türkiye'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında yer alıyor. Özellikle iki ülkenin ekonomilerinin birbirini tamamlıyor olması, bu büyümenin temel nedenlerinden biri."

Tunçer, bu anlaşma sayesinde ticaretin hızla geliştiğini ve Dubai'nin Türk şirketleri için bölgesel merkez haline geldiğini vurguladı.

Türk şirketlerinin bölgesel erişimi artıyor

Büyükelçi Tunçer, Dubai'nin yalnızca BAE'ye değil aynı zamanda Körfez, Afrika ve Uzak Doğu pazarlarına açılan bir kapı olduğunu kaydederek, "Birçok Türk şirketi burada ofis açarak Körfez, Afrika ve Uzak Doğu pazarlarına erişim sağlıyor. BAE'nin 10 milyonluk nüfusuna rağmen ticaret hacminin bu denli yüksek olması, bu ülkenin ekonomik projeksiyonunun çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmaya devam edeceğini öngördüğünü belirten Tunçel, şunları söyledi:

"2024'te ticaret hacmi yüzde 15 artış gösterdi ve bu artış eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz. İki ülke arasındaki ticari engelleri kaldırmak için ortak çalışmalara devam ediyoruz. Karma Ekonomik Komisyon (JETCO) ve iş konseyleri gibi platformlar, bu süreci destekliyor. Türk ve BAE iş dünyası arasında düzenli toplantılar yapılıyor. İstanbul Ticaret Odası, TÜSİAD ve MÜSİAD gibi kurumlardan iş heyetleri sık sık BAE'ye geliyor." ifadelerini kullandı.

Tunçer, Dubai'de düzenlenen WORLDEF etkinliğinin iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlamasının yansıması olduğunu belirterek, "WORLDEF, daha uluslararası olabilmek için Dubai'yi seçmiş. Dubai, bunun için tam yeri. Bu da tekrar iki ülke ekonomilerinin, iş adamlarının, şirketlerin birbirini tamamlayıcı olduğunu, birleştiğimiz zaman iyi bir sinerji oluşturduğumuzu gösteriyor. WORLDEF'e katkılarından dolayı, çabalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.