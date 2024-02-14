Türk Çimento Sanayicileri Birliği, düşük karbonlu üretimde öncü sektörler arasında yerini aldı

Ekonomi

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, yeşil dönüşüme uyum, alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, enerji verimliliği, dijitalizasyon gibi konulara yoğunlaşarak düşük karbonlu üretimde öncü sektörler arasında yerlerini aldıklarını bildirdi.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamaya göre, birliğin 66. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Yücelik seçildi.

Yücelik, burada yaptığı konuşmada, çimento üretiminin geçen yıl yüzde 9 artışla 80 milyon ton, iç satışların ise yaklaşık yüzde 20 yükselişle 65 milyon ton olduğunu aktararak, "İhracat da bir önceki yıla oranla yüzde 28 düşüşle 19,7 milyon ton oldu. Bu rakamın 15,7 milyon tonu çimento, 4 milyon tonu klinkerden oluştu. Ayrıca sektörümüz 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 18 düşüşle 1 milyar 265 milyon dolar değerinde dış satış gerçekleştirdi. Bu verilerle Türkiye'nin, 2023'te ton ve değer bazında tekrar dünya ikincisi olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketlerinin ardından, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere deprem bölgesinin yeniden inşası planının devreye girdiğini hatırlatan Yücelik, şunları kaydetti:

"Dış piyasada enerji maliyet artışları ve global piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar olmazsa, sektör olarak bu yılı da hem dış hem de iç satışta 2023 yılıyla aynı seviyede tamamlayacağımız kanaatindeyiz. Türk çimento sektörü, istihdam, yatırım, ihracat, altyapı, teknolojik ilerleme ve sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladı. Ekonomik verilerin ötesinde çimento sektörü olarak yeşil dönüşüme uyum, alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, enerji verimliliği, dijitalizasyon gibi önemli konular üzerinde yoğunlaşarak düşük karbonlu üretim noktasında öncü sektörler arasında yerimizi alıyoruz. Sektör olarak 'Bu ülkenin temelinde biz varız' diyoruz. Sektörümüzden aldığımız güçle her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileriye taşımak için durmadan çalışacağız."