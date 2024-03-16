Türk Deniz Ticaret Filosu Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Deniz Ticaret Filosu Büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde büyüme kaydettiğini açıkladı. Türk deniz ticaret filosu, yapılan yatırımlar sayesinde 48,9 milyon dedveyt ton ile 12. sıraya yükseldi. 2022 yılında Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesi yüzde 25 artarak 39 milyon 97 bin DWT'ye ulaştı. Türk bayraklı filo ise 2023 sonunda 6,9 milyon DWT kapasiteye ulaşarak yüzde 7,2 büyüme gerçekleştirdi.

16.03.2024 12:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde büyüme kaydettiğine dikkati çekerek, "2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton (DWT) kapasite ile dünyada 17'nci sıradaydık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü ve 48,9 milyon dedveyt ton ile 12. sıraya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ticaretinde Türkiye'nin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ticaretin artırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunların sonuçlarını almaya başladıklarını bildiren Uraloğlu, 2021 yılında 31 milyon 283 bin dedveyt ton olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin, 2022 yılında yüzde 25 artışla 39 milyon 97 bin DWT'nin üzerine çıktığını belirtti.

"Dünyada ilk 10'da yer alma hedefine yaklaştık"

Uraloğlu, filonun 2023 yılında da hızla büyüme devam ettiğini, bir önceki yıla göre DWT bazında yüzde 25 daha arttığını aktardı.

Dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2022 yılına göre iki basamak birden yükseldiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Böylelikle filo son 2 yılda yüzde 50'den fazla bir büyüme gerçekleştirdi. Hedefimiz olan dünyada ilk 10'da yer almaya bir adım daha yaklaştık. Gemi adedi bakımından ise 2021'de 1574 olan sayı, 2023 sonunda 2 bin 28'e çıktı. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton kapasite ile dünyada 17'nci sıradaydık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü ve 48,9 milyon dedveyt ton ile 12. sıraya yükseldi." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Türk bayraklı filonun 2023 sonu itibarıyla 6,9 milyon DWT kapasiteye ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik bir artış gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2023 yılına ilişkin verilerde filoda adet bazında 117 gemi ile "genel kargo gemisi"nin, dedveyt ton bazında ise 1 milyon 746 bin 881 ile "dökme yük gemisi"nin başı çektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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