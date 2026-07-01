DTO Başkanı: Türk denizciliği bir asırda büyük gelişim gösterdi - Son Dakika
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DTO Başkanı: Türk denizciliği bir asırda büyük gelişim gösterdi

01.07.2026 12:22
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DTO Başkanı Tamer Kıran, Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünde Türk denizciliğinin bir asırda büyük gelişim gösterdiğini, güçlü filo ve limanlarla dünyanın sayılı denizci ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk denizciliğinin geride bırakılan bir asır içerisinde büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Bugün ülkemiz, güçlü deniz ticaret filosu, dünya standartlarında limanları, uluslararası başarılarıyla öne çıkan tersaneleri, nitelikli insan kaynağı ve denizcilik eğitimiyle dünyanın sayılı denizci ülkeleri arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kıran, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi limanları ve kara sularındaki deniz taşımacılığı ve denizcilik faaliyetlerini kendi bayrağına ve kendi vatandaşlarına emanet ederek denizlerdeki egemenlik haklarını fiilen tesis ettiğini aktaran Kıran, "Lozan Barış Antlaşması ile kazanılan bağımsızlığımızın denizlerdeki en önemli tamamlayıcısı olan Kabotaj Kanunu, yalnızca bir ulaştırma düzenlemesi değil, ekonomik bağımsızlığımızın, milli egemenliğimizin ve Türk denizciliğinin gelişiminin temel taşı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, söz konusu bu tarihi kazanımın 20 Temmuz 1936 tarihinde İsviçre'nin Montrö kentinde imzalanan Boğazlar Sözleşmesi ile daha da güçlendiğine işaret ederek, "Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakları uluslararası hukuk bakımından tam anlamıyla tesis edilmiştir. Böylece Cumhuriyet'imizin denizlerdeki bağımsızlık anlayışı hukuki ve stratejik açıdan bütünlüğüne kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sahip olduğu jeostratejik konum çok daha büyük bir değer kazanmıştır"

Tamer Kıran, günümüz denizciliğinde ileri konumda olan ülkelerin gelişim süreçlerine bakıldığında en az birkaç yüz yıllık geçmişleri olduğunu ve bu süreçlerinde büyük sıkıntılarla bu düzeylere ulaşabildiklerinin görüldüğünü kaydetti.

Türk denizciliğinin ise geride bırakılan bir asır içerisinde büyük bir gelişim gösterdiğini ifade eden Kıran, "Bugün ülkemiz, güçlü deniz ticaret filosu, dünya standartlarında limanları, uluslararası başarılarıyla öne çıkan tersaneleri, nitelikli insan kaynağı ve denizcilik eğitimiyle dünyanın sayılı denizci ülkeleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerin denizciliğin stratejik önemini her zamankinden daha güçlü biçimde gözler önüne serdiğine işaret ederek, "Karadeniz'de devam eden savaş, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, enerji güvenliğine ilişkin riskler ve küresel ticaret yollarındaki belirsizlikler, deniz ulaştırmasının, güvenli deniz yollarının ve güçlü denizcilik altyapısının ülkeler için vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 87'sinin deniz yoluyla gerçekleştirildiği günümüzde, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sahip olduğu jeostratejik konum çok daha büyük bir değer kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir denizcilik anlayışını daha da geliştirmek ortak sorumluluklarımızdan"

Tamer Kıran, deniz ticaret filosunu daha da güçlendirmenin, limanların rekabet gücünü artırmanın, gemi inşa sanayini ileri teknolojilerle desteklemenin, denizcilik eğitiminde mükemmeliyeti sürdürmenin ve çevre dostu, sürdürülebilir denizcilik anlayışını daha da geliştirmenin ortak sorumluluklarından olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da denizciliği her alanda daha ileriye taşıyarak ülkenin ekonomik kalkınmasına, dış ticaretine ve küresel rekabet gücüne daha fazla katkı sağlamaya devam edeceklerini bildiren Kıran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kabotaj Kanunu'nun hayata geçirilmesinde emeği bulunan devlet adamlarını, denizlerdeki bağımsızlığımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi, deniz kazalarında hayatını kaybeden denizcilerimizi ve ömrünü Türk denizciliğinin gelişmesine adamış, bugün aramızda olmayan tüm denizcilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünü ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı: Türk denizciliği bir asırda büyük gelişim gösterdi - Son Dakika

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