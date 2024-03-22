Türk Eximbank, 140 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail'le ticaret durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur. Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.