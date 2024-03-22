Türk Eximbank, 140 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, "Türk Eximbank, Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) yüzde 100 oranında sigortası ve Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon avro tutarındaki 10 yıl vadeli kredi anlaşmasını 22 Mart 2024 tarihinde imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı stokunun neredeyse yarısını yenilemek gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve bu konuda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin inşaat sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayarak, TOKİ'nin önemine değindi ve sektöre gereken desteğin verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 119'uncu sayısını yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur. Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.
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