 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırıyor - Son Dakika

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırıyor

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırıyor
13.11.2023 10:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözmek amacıyla teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacağını belirtti. Bu sayede ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaşacak ve finansman maliyetleri düşürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasına verdikleri öneme işaret etti. Bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini aktaran Şimşek, bu amaçla Türk Eximbank'ın sermayesini temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20,6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.

Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktarırken, Türk Eximbank'ın ülkenin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda hazırlanan stratejik dönüşüm programında önemli bir adımı daha hayata geçirdiğini söyledi. Stratejik dönüşüm programında Türk Eximbank'ın ele aldığı ana konulardan birisinin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACAT YAPANLAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK"

Bu mekanizmalar tasarlanırken özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların, finansman zorlukları nedeniyle ihracat artışı sağlayamamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Türk Eximbank, bu doğrultuda ihracatçıların teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle de kredi kullanabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almış ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım atmıştır. Teminat yapısının çeşitlenmesiyle, ihracatçılarımızın teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerini düşürmelerine ve bunun yanı sıra diğer bankalardaki kredi limitlerini de daha etkin kullanmalarına olanak sağlanacaktır."

Şimşek, özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesi adına katma değerli ihracat artışı sağlama potansiyeli ve kredi değerliliği yüksek ihracatçıların uygulamada önceliklendirileceğini ifade etti.

"TÜRK İHRACATÇISINA DAHA FAZLA DESTEK OLUNACAK"

Öte yandan, teminat yapısının çeşitlendirmesiyle doğabilecek olan ilave risklerin yakından izlenmesi ve etkin yönetilmesi adına yapay zeka destekli erken uyarı modelleri ve kredi izleme mekanizmalarının kurulduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece Türk Eximbank, uluslararası iyi uygulamalardan birini daha hayata geçirmişti. Türk Eximbank, stratejik dönüşüm program kapsamında, önümüzdeki dönemde de yeni ürün ve uygulamalarla vermiş olduğu hizmetin hız ve kalitesini artırarak Türk ihracatçısına daha fazla destek olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
12:47 İsrail'de halk korku içinde! AVM'ye bile bellerinde silahlarla gidiyorlar
12:44 Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok
12:23 Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor
12:07 HÜDA-PAR mitinginde sahneye Hamas üniformalı kişiler çıktı
12:00 Bayern Münih, Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın peşinde
11:45 Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı
11:29 Adalet Bakanı, CHP lideri Özel'in ''Bu bir darbe girişimidir'' sözlerine sert çıktı: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım
11:22 Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı
11:21 Erkek arkadaşını hem dövdü hem de yatağa çağırdı: Seni istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 13:48:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement