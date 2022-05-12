Türk firmaları Afrika'nın en büyük madencilik buluşması Indaba'ya ilgi gösterdi - Son Dakika

Afrika'nın en büyük maden yatırımları etkinliği kabul edilen ve dünya genelinden yatırımcıları bir araya getiren 2022 Indaba Afrika Madencilik Yatırımları Buluşmasına Türk firmaları katılım gösterdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde 9-12 Mayıs tarihlerinde "Afrika Madenciliğinin Evrimi: Enerji Dönüşümüne, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ve Ekonomilere Yatırım Yapmak" temasıyla düzenlenen ve 6 bin 500'den fazla madencilik uzmanı ver sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte 180'den fazla stant açıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama da buluşmanın katılımcıları arasında yer aldı.

Katılımcıların dört gün boyunca çeşitli etkinlikler ile sektörü ilgilendiren güncel konular üzerinde konuşma, görüşme ve anlaşmalara varma imkanı buldu.

Türkiye Güney Afrika'da aktif bir enerji diplomasisi hedefliyor

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir maden ülkesi olarak tanımladığı Güney Afrika'da bu tür uluslararası üne sahip etkinliklerin gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Kandaş, Türk firmalarının da bu tür etkinliklere katılarak ilgi göstermesi ve tanıtım stantları açmasından gurur duyduklarını belirterek buluşma sayesinde Türk firma temsilcileri ile Güney Afrika'daki enerji gündemini ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulduklarını aktardı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Enerji Müşavirliğinin; Zimbabve, Zambiya, Burkina Faso, Nijerya, Kamerun, Gana Maden Bakanlıkları temsilcilerinin yanı sıra Güney Afrika Mineral Kaynakları ve Enerji Bakanlığından üst düzey temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Kandaş şunları kaydetti:

"Bir sonraki sene Türkiye'den madencilik alanında özel sektör temsilcilerimizin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımızla da bu tür platformlarda bulunmak istiyoruz. Bu girişimlerimiz ile Güney Afrika'da aktif bir enerji diplomasisi yürütmek istiyoruz."

Etkinliğe Türk firmalarından da katılım

Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Gana, Burkina Faso, Nijerya, Kamerun ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yanı sıra Almanya, Kanada, İngiltere, Avustralya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin tanıtım standı açtıkları etkinliğe Türk firmaları da ilgi gösterdi.

Türkiye'den Çalık Holding, bünyesindeki Lidya Madencilik, Çalık Enerji ve GAP İnşaat ile etkinlikte temsil edildi. Kırlıoğlu Kimya ve Geoplas Geosentetik firmaları da bu etkinlikte ürünlerini tanıtma ve sektör temsilcileri ile buluşma imkanı buldu.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı Hakkı Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikle sayesinde katılımcı Türk firmalarının, küresel düzeydeki yatırımcı ve finans kurumları ile ekipman ve hizmet sağlayıcılarla bir araya gelerek yurt dışındaki büyüme hedeflerine ulaşmakta önemli imkanlar sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan, Almanya, Kanada ve önemli Afrika ülkelerinin buluşmaya ulusal düzeyde katılım sağladığına dikkati çeken Akil, "Önümüzdeki yıllarda ülkemizin de bu etkinlikte ulusal düzeyde temsil edilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyim." dedi.