Türk Firmaları Suriye\'ye Yöneliyor

ANKARA (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk firmaları Suriye'de iş yapmak konusunda çok hevesliler, gerekli yatırım ve iş yapma altyapısının kurulması ve güvenliğin sağlanması önemlidir" dedi.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplanı çerçevesinde Türkiye ile Suriye arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi amaçlandı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin en zor döneminin geride kaldığını ve istikrarın yeniden hakim olmaya başladığını söyledi.

Suriye'de huzur ve istikrarın yeniden hakim olmaya başladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, karşılıklı ticaret ve yatırımlar için gerekli şartların gelişmeye başladığını ve Suriye'ye ulaşım imkanlarının da giderek çeşitlenmeye başladığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü öne çıkaran yaklaşımı tamamen desteklediklerini vurgulayarak, "Suriye'nin ekonomik kalkınmasında özel sektörü geliştirmenin anahtar rolü olduğuna inanıyoruz. Bizim Türkiye deneyimimiz, özel sektörün gelişimi için güçlü bir oda sistemini gerektiriyor. Suriye'deki oda sisteminin yeniden inşası veya geliştirilmesi çabalarına destek vermeye hazırız. Suriye'de ekonomik toparlanmanın bir an önce başlaması siyasi istikrar için önemli, siyasi istikrar yeniden inşa süreci için gereken kaynakların sağlanmasını kolaylaştırır" açıklamasında bulundu.

"Türk firmaları Suriye'de iş yapmak konusunda çok hevesliler"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bulunan Suriyeli şirketlerin giyim, gıda, tekstil, mobilya imalatı gibi hafif sanayi işleri yaptıklarını söyledi.

Suriyeli şirket sahiplerinin tedarik zincirlerini ülkelerine doğru uzatmak istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-Suriye ticareti iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolar geriledi. Suriye'nin 2024 itibarıyla en büyük ticaret partnerinin Türkiye olmasından mutluyuz. Türk firmaları Suriye'de iş yapmak konusunda çok hevesliler, gerekli yatırım ve iş yapma altyapısının kurulması ve güvenliğin sağlanması önemlidir. Burada da Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki deneyimlerine bakmamız lazım" diye konuştu.

Toplantı, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Sanayi ve Ekonomi Bakanı Nidal eş-Şaar'ın konuşmasıyla devam etti. - ANKARA