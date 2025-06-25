Türk Girişimciler Londra Pazarında

Entertech İstanbul Teknokent'in hayata geçirdiği ve teknoloji girişimcilerinin Türkiye'den Londra'ya ve buradan da dünyaya açılmasını hedefleyen London Market Expansion (Londra Pazarında Genişleme) programı tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa olarak iki AR-GE üniversitesinin ortak olduğu tek teknokent olma özelliğini taşıyan Entertech İstanbul Teknokent'in London Market Expansion programı kapsamında girişimciler, Londra'daki öncü inovasyon merkezinde startup ekosistemine entegre oldu. Sekiz haftalık hazırlık sürecinin ardından, programın son iki haftası Londra'da geçirildi.

12 Türk girişimi, İngiltere pazarına girişe yönelik eğitimler, birebir mentör görüşmeleri ve yatırımcı buluşmalarının ardından, Institute of Directors'da düzenlenen ve uluslararası yatırımcıların, sektör liderlerinin katılım gösterdiği Demo Day ile programı tamamladı.

Sağlıkta yeni yapay zeka projesi

Burada konuşma yapan Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, Londra ve İngiltere'nin bugün Avrupa'da oyun teknolojileri alanında lider konumda olduğunu belirterek, "Burası, 7,9 milyar doları aşan pazar büyüklüğü ve yalnızca mobil segmentteki 4,3 milyar dolarlık hacmiyle bölgenin dijital oyun ekosistemine yön veriyor. Türkiye ise 1,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 740'tan fazla aktif stüdyosu ve hızla artan ihracat oranıyla Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor." diye konuştu.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki oyun girişimlerinin yüzde 61'inin yurt dışına açıldığını söyleyen Kasapoğlu, "Bu veriler bize açıkça gösteriyor ki, iki ülkenin potansiyelini birleştirmek sadece mümkün değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik."

Kasapoğlu, Entertech olarak Londra'nın gelişmiş oyun kümelenmesini İstanbul'un yaratıcı girişimcilik potansiyeliyle buluşturmak ve bu iki güçlü merkezi birbirine bağlayarak Türk girişimcilere küresel pazarda sürdürülebilir bir yer açmak istediklerini vurguladı.

Bunun yalnızca bir köprü değil karşılıklı değer yaratacak bir güç birliğinin temeli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Tıp alanında sahip olduğumuz yetkinlikle, sağlık alanında yepyeni bir yapay zeka projesi hazırlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz çıktıları, önümüzdeki süreçte geliştireceğimiz uluslararası programlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Entertech İstanbul Teknokent, London Market Expansion programı sonrasında oyun teknolojileri ve sağlıkta yapay zeka alanlarında Londra'da stratejik adımlar atmayı planlıyor.

London Market Expansion programı kapsamında yer alan 3 Türk teknoloji girişim firması, bu ay gerçekleştirilen Londra Teknoloji Haftası'nda bir milyon dolar değerinde uluslararası yatırım almıştı. Şirketler, oyun teknolojileri, temiz enerji ve sürdürülebilirlik çözümleri üzerine çalışıyor.