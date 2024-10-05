Türk Güneş Panelleri Afetlere Dayanıklı Test Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Güneş Panelleri Afetlere Dayanıklı Test Ediliyor

Türk Güneş Panelleri Afetlere Dayanıklı Test Ediliyor

Teksas'taki dolu zararları sonrası Türk güneş paneli üreticileri, panelleri afet risklerine göre test ediyor.

05.10.2024 11:16
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ABD'nin Teksas eyaletinde dolunun güneş enerjisi panellerine verdiği hasarı ve dünyanın bazı yerlerinde yaşanan doğal afetleri dikkate alan Türk güneş paneli üreticileri, her türlü afet riskini düşünerek panelleri test ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Teksas'ta etkili olan dolu, çok sayıda panelin zarar görmesine neden olmuştu. Şiddetli hava olaylarının muhtemel etkilerinden korunmak isteyen güneş paneli sanayicileri, çalışmalarında pek çok dengeyi gözeterek yatırımlar gerçekleştiriyor.

Kalyon PV Kalite Müdürü Salih Kaya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sertifikalandırma süreçlerini takip etmiş, doğru montajlanmış güneş panellerinin herhangi bir şekilde afetlerden etkilenmeyeceğini söyledi.

Kaya, standartlara uygun olarak üretilip, monte edilen güneş panellerinin su geçirmez olarak tasarlandığını belirterek, yağmurların panelin temizlenmesi noktasında yardımcı bile olduğunu ifade etti.

Kar yağışına karşı da güneş panellerinin dayanıklı olduğunu bildiren Kaya, " Karın da aşırı şiddetli cinsleri olabiliyor. Burada temel risk karın panel üzerine birikmesi ve yığılması. Kar yağışları sırasında, çeşitli çökmeler oluşabiliyor. Burada da paneller için çeşitli testler mevcuttur. Bizim ürettiğimiz paneller mekanik testlerden başarılı bir şekilde geçebilmektedirler. Paneller ortalama bir binek araç yükü kadar kar yığınını kaldırabilmektedir." dedi.

"Panellerimiz golf topu büyüklüğündeki dolu yağışlarına dayanıklı"

Kaya, şiddetli dolu yağışı gibi afetlere Türkiye'de pek fazla rastlanmadığını aktararak, buna rağmen her türlü aşırı hava olayına karşı panellere gerekli testleri uyguladıklarını söyledi.

Dolunun güneş panelleri için daha riskli olabileceğine dikkati çeken Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli paneller, genellikle sert temperli cam ile korunduklarından, dolu tanelerine dayanabilirler. Panellerin dolu dayanımı için testler ve sertifikalar mevcuttur. Özellikle panelin kurulacağı bölgesindeki dolu yağışına göre istenilen dayanımı sağlayan panelleri seçmek gerekmektedir. Gerekli koşulların üzerinde dolu dayanımına sahip olması güneş panelinin verimini de sürdürülebilir kılar. Doluya karşı dayanım sertifikaları minimum 12.5 milimetre çapında, 57,6 kilometre/saat hızındaki dolulara karşı dayanımı test eder. Bizim ürettiğimiz bir panel 45 milimetre çapında yani yaklaşık bir golf topu büyüklüğündeki, 108 kilometre/saat hızındaki dolu yağışlarına karşı dayanıklıdır. Bunu testlerle de tespit etmiş bulunuyoruz."

Kaya, yurt dışına ürettikleri paneller için de bölgenin hava koşullarına göre testler yaptıklarını bildirerek, Teksas'ta yaşanan olaya benzer bir durumun Türkiye'de meydana gelmesinin zor bir ihtimal olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Güneş Panelleri Afetlere Dayanıklı Test Ediliyor - Son Dakika

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