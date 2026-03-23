Türk İhracatçılarına Küresel Buluşma

23.03.2026 10:16
Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarını uluslararası alıcılarla bir araya getiriyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türk ihracatçılarını küresel alıcılarla bir araya getirmek amacıyla bu yıl 15 özel nitelikli alım heyeti programının düzenlenmesi planlanırken, ilk 2 ayda İtalya, Birleşik Krallık, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD merkezli firmalara yönelik organizasyonlar gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel nitelikli alım heyeti programlarıyla, küresel karar vericilerin Türkiye'de bir araya getirildiği belirtildi. Bu kapsamda, ihracatçıların kurumsal kapasitesinin güçlendirildiği, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunun stratejik ve sürdürülebilir bir modelle desteklendiği ifade edilen açıklamada, uluslararası ve yerel zincir mağazalar, büyük ithalatçı firmalar ile önemli kamu şirket ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan kısıtlı katılımlı söz konusu programların yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu programların Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda gerçekleştirildiğine işaret edilerek, bu kapsamda doğrudan satın alma yetkisine sahip karar vericilerin ülkeye getirildiği, ihracatçıların hedef firmalarla sonuç odaklı, nitelikli ve sürdürülebilir iş bağlantıları kurmasının sağlandığı kaydedildi.

Davete konu firmaların belirli bir ciro ve ithalat hacminin üzerinde, küresel ölçekte bilinirliği bulunan ve yüksek satın alma kapasitesine sahip şirketler arasından titizlikle seçildiği vurgulanan açıklamada, bu programların ihracatçıların kurumsal kapasitelerini, kalite standartlarını ve operasyonel yetkinliklerini geliştirme açısından teşvik edici olduğu belirtildi.

"Firmaların küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu hızlanıyor"

Açıklamada, anılan programların, firmaların küresel tedarik zincirlerine entegrasyon sürecini hızlandırdığına, tek hedef alıcıya odaklanan stratejik, sonuç odaklı görüşme zemini oluşturarak sürdürülebilir işbirliği imkanı sunduğuna işaret edildi.

Klasik çoklu B2B organizasyonlarından farklı olarak, tek bir hedef alıcı firmaya odaklanan görüşmelerin daha stratejik, hazırlıklı ve sonuç odaklı bir zeminde gerçekleştirildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu yaklaşım, hedef odaklılık ve işbirliğinin derinleşmesi bakımından etkin ve sürdürülebilir bir mekanizma sunmaktadır. 2026 yılı için 15 özel nitelikli alım heyeti programı hedeflendi. Yılın ilk 2 ayında 6 program gerçekleştirilerek İtalya, Birleşik Krallık, Umman, BAE ve ABD merkezli firmalara yönelik organizasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda İtalya merkezli Twinset, Birleşik Krallık merkezli KASHKET & PARTNERS LTD (Firmin House) ve Burberry, Umman merkezli Nesto Group, BAE merkezli VOGACLOSET ve ABD merkezli Ariat International Inc. firmalarına yönelik organizasyonlar düzenlenmiştir."

Geçen yıl 10 özel nitelikli alım heyeti programı yapıldı

Açıklamada, geçen yıl 10 özel nitelikli alım heyeti programı gerçekleştirildiği, bu doğrultuda Katar merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) ve Tivoli, ABD merkezli Delta Group (Delta Enterprise Corp.) ve L.L. Bean, Ekvador merkezli Corporación Favorita C.A. ve Corporacion El Rosado, İtalya merkezli United Colors of Benetton ve Sisley, Güney Kore merkezli Coupang Corp ve Suudi Arabistan merkezli Marriot firmalarına yönelik programların başarıyla icra edildiği bildirildi.

Söz konusu heyetlerin inşaat ve proje taahhüt, perakende zincirleri, hazır giyim ve tekstil, e-ticaret, ayakkabı ve deri mamulleri, bebek mobilyası ve otel tekstili başta olmak üzere geniş bir sektör yelpazesini kapsadığı da kaydedilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızı dünyanın dört bir yanındaki nitelikli alıcılarla buluşturmaya, firmalarımızın küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye ve sürdürülebilir ihracat artışını desteklemeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

