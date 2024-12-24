TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına Katılmama Kararı Aldı

Ekonomi

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4'üncü toplantısına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) katılmama kararı aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 20.30'da başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4'üncü toplantısına TÜRK-İŞ katılmama kararı aldı. TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, "Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücrettir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık 2024 günü çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplanmış, ancak hükümet ve işveren kesimi herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Sürdürülen Komisyon çalışmalarında; ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır" denildi.

'BİLGİLENDİRME YAPILMADAN DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILMAMA KARARI ALINDI'

Açıklamanın devamında, "Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü 'asgari ücret' gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda 'masada yer alınmaması' kararını almıştır. TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.