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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkarılması işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i memnun etmedi. Karara şerh koyduklarını açıklayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim talebimi 18 bin liraydı" dedi.

27.12.2023 - 19:54,  Güncelleme: 20:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücrete yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI"

"Geçen hafta TÜRK İŞ Başkanlar kurulunu topladık, müzakere yaptık. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkanı buldular." diyen Ergün Atalay, "Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK-İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı TÜRK-İŞ'i memnun etmedi: Bizim talebimiz 18 bin liraydı

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY, ASGARİ ÜCRETE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Toplantının bitiminde de söz alan Atalay, "Sayın Bakanım, burada bir daha katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Buna muhalefet şerhi koyuyoruz. Bunu da bilin yani, haberiniz olsun." dedi.

2024 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
YORUMLAR (5)
  • Özkan Özdemir: 18,000 mi dalgamı geçiyosun ya Yanıtla 9 5
  • alos : Senin işçin en düşük devlet memurundan değersiz mi Yanıtla 3 4
  • Ahmet eren Kacmaz: Algı yok 50 bin salla Yanıtla 0 5
  • Hahaha Zzzz: Gidin işvereninize çemkirin adamlar bu maaşı alacakısınız demiyor en düşük bunu verebilirsiniz diyor Yanıtla 4 0
  • Levent Hizir: Sen ne işe yararsinki her altı ayda bir show yapmaktan baska en gereksiz adamın n tekisin söylemiş olduğum rakamda komik sende Yanıtla 0 0

Ergün Atalay, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı - Son Dakika
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