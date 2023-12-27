TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücrete yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI"

"Geçen hafta TÜRK İŞ Başkanlar kurulunu topladık, müzakere yaptık. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkanı buldular." diyen Ergün Atalay, "Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK-İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY, ASGARİ ÜCRETE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Toplantının bitiminde de söz alan Atalay, "Sayın Bakanım, burada bir daha katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Buna muhalefet şerhi koyuyoruz. Bunu da bilin yani, haberiniz olsun." dedi.



2024 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.