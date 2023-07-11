TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli

11.07.2023 17:11

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin büyük bölümünün yüzde 27 vergi dilimine girdiğini ve bu nedenle bir işçinin ortalama 2 bin lira kaybı olduğunu belirtti. Atalay, vergi dilimlerinin düşürülmesi ve çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, taşeron işçilik sorununun gündemden çıkarılması ve emeklilere yapılan zamın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ARDINDAN BİR ÇAĞRI DA TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN

Bahçeli'nin ardından konuyla ilgili bir çağrı da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, "Emeklilerin durumu içler acısı. Memurlara uygulanan seyyanen zam tüm emeklilere de uygulanmalı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira. Kök ücreti bunun altında olan milyonlarca emekli yüzde 25'lik zammı alamayacak. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ VERGİ SİSTEMİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlere ve maaşlara yapılan artışın hemen ardından birçok kalemdeki vergi ve harçlarda da yüksek oranda artış yapıldığını belirtti. Çalışanların doğrudan ve dolaylı vergilerle ağır bir yük altında olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu; "İşçilerin büyük bölümü temmuz ayı itibarıyla yüzde 27 vergi dilimine girdi. Bu nedenle bir işçinin ortalama 2 bin lira civarında kaybı var. Çalışanlar üzerinde uygulanan vergi sistemi adil ve doğru bir vergi sistemi değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Vergi dilimleri düşürülmeli, çalışanlar üzerindeki vergi sistemi yükü hafifletilmeli."

"ZAMLAR YAĞMUR GİBİ YAĞMAYA DEVAM EDİYOR"

Çalışanların enflasyonun etkilerini hissetmeye devam ettiğini, ürün ve hizmetlerdeki fiyatların vergi artışlarının da etkisiyle zamlandığını dile getiren Atalay, şunları söyledi; "Ücret artışlarının enflasyonu arkadan takip etmesiyle hiçbir meseleyi çözemeyiz. Çalışanların ücret ve gelirleri ne zaman enflasyonun üzerine geçerse o zaman geçim meselesi çözülür. Çalışanlar zamlı ücretini almadan zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor."

Bahçeli'nin ardından emekli maaşlarına ilişkin bir çağrı da TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan geldi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Emeklilerin durumu içler acısı.

"BU SORUNUN MECLİS'TE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Atalay, kamuda taşeron işçilik sorununun devam ettiğini belirterek, büyük bölümü enerji, ulaşım ve taşımacılık iş kollarında olmak üzere 100 bine yakın taşeron işçinin kadro müjdesi beklediğini ifade etti. Birçok siyasetçinin seçim öncesinde taşeron işçilere kadro verileceğine dair vaatte bulunduğunu anımsatan Atalay, şöyle devam etti; "Bugün kadro sorunu, iş yerlerinde iş barışını bozma noktasına geldi. Toplumda bu konuda büyük bir beklenti var. Bunun için taşeron meselesini ülke gündeminden çıkartmamız gerekiyor. Taşeron işçilerin kamuya maliyeti neyse, bu maliyet üzerinden kadroya alınsınlar. Biz bu konunun her zaman takipçisiyiz. Siyasetçilerden bu sorunu bir daha gündeme gelmeyecek şekilde Mecliste çözmelerini istiyoruz."

"MİLYONLARCA ÇALIŞANIN TEK UMUDU VE GÜVENCESİ KIDEM TAZMİNATI"

Atalay, memur maaşlarına seyyanen net 8 bin 77 lira artış yapıldığına dikkati çekerek, "Milyonlarca çalışanın tek umudu ve güvencesi kıdem tazminatı. Bugün kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira. Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık artışın kıdem tazminatı tavan ücretine de yansıtılması gerekiyor. Bu sayede 20 sene çalışan bir işçide 160 bin lira fark eder." değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİLERİN DURUMU İÇLER ACISI"

Son dönemde bazı memur sendikaları başta olmak üzere farklı çalışan kesimlerinin kendi gelirlerini kamu işçisinin ücretleriyle kıyasladığına işaret eden Atalay, şunları kaydetti; "Biz işçiler olarak hayatın her alanında varız. Zor koşullarda çalışmaya devam ediyoruz. Yazın sıcağında asfalt döküyoruz, kışın soğuğunda elektrik direğinin tepesine çıkıyoruz. Ücret kıyaslamasından işçilerimiz çok rahatsız oluyor. Tüm ücret ve maaşların belirli bir seviyeye gelmesi lazım. İşçi, memur, emekli herkes refahta birleşmeli. Emeklilerin durumu içler acısı. Memurlara uygulanan seyyanen zam tüm emeklilere de uygulanmalı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira. Kök ücreti bunun altında olan milyonlarca emekli yüzde 25'lik zammı alamayacak. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli - Son Dakika


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