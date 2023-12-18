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TÜRK-İŞ: Rakam Telaffuz Edilmedi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: Rakam Telaffuz Edilmedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısında rakam belirtilmedi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelerin devam edeceğini ve kısa sürede bir mutabakata varılmasını umduklarını belirtti. Ağar, asgari ücretle çalışanların geçim şartlarının düşünülerek bir rakam belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin ve işverenlerin yaklaşımının önemli olduğunu ifade etti.

TÜRK-İŞ: Rakam Telaffuz Edilmedi
18.12.2023 - 16:03,
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TÜRK-İŞ: RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamada bulundu.  Ağar, toplantıda bir rakam telaffuz edilmediğini söyleyerek, "Görüşmelerimiz devam edecek. Sayın Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürlüğümüz başkanlığında gerek hükümetin, gerek TÜİK'in, gerek maliyenin, gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan 4 ayrı iş kolunda çalışan arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dillerinden duydular. Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zaman içinde bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok" dedi.

'BELİRLEYİCİSİ HÜKÜMET OLACAK'

Ağır, geçim şartlarının belli olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, su, doğal gaz parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde tahmin ediyorum 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Belki Ankara'da 10 bin liraya da ev kirası yoktur. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin, daha doğrusu alım gücü düşünülerek; markette nasıl alışveriş yapacaklarını düşünmemiz lazım. İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte restorana gidebilecek mi? Bunların mümkün olmadığı görülmekte. Bilhassa bunun belirleyicisi hükümet olacak. Hükümetin ve işverenin bu konuda yaklaşımı güzel olursa tahmin ediyorum 3'lü mutabakat ile bu sonucu gideririz diye düşünüyoruz. Şu anda 'mutabakat olur mu olmaz mı' demenin anlamı yok. Çünkü ortada bir rakam yok. Bunu detaylı şekilde Türk-İş Genel Başkanımızla da görüşerek, hükumet yetkilileri ile görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz" diye konuştu.

'BU HAFTA TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Ağar, zaten asgari ücretin anlamının 'en az ücret' demek olduğunu belirterek, "Çalışan insanlarımız örgütlü olmamasından dolayı, yani sendikalı olmamalarından dolayı genelde bütün iş yerlerinde asgari ücretle çalışmaktadır. Biliyorsunuz ülkemizde büyük kayıt dışılık da var. Kayıt dışılığı da konuşmamız lazım aslında. Ama şu anda yeri değil. Bu hafta içinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce varmak istiyoruz. Günü belli değil. Hükümet kendi arasında görüşerek bize bilgi verecekler. Kısa zaman içinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'RAKAMA GÖRE 'EVET' YA DA 'HAYIR' DİYECEĞİZ'

Ağar, talep ettikleri rakamın ne olduğu sorusu üzerine, "Biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para verenler bir rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Türk-İş olarak bir para söylediğimiz zaman o rakamın altına inme şansımız yok. İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Rakam gelecek ki biz ona 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz" dedi.

Ağar, asgari ücret rakamında Türk-İş'in kırmızı çizgisi sorulunca da, "Kırmızı çizgi diye bir şey. Bu kırmızı çizgi lafı boş laf bana göre. Biz rakam söylemeden rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki, 'Ben seni bu ücrete çalıştıracağım. Çalışır mısın çalışmaz mısın?' Biz de diyeceğiz ki, 'bu ücrete çalışırız, şu ücrete çalışmayız. Şu anda bir şey söylemem mümkün değil. İnşallah iyi olacak. Sonucun iyi olması önemli. Rakamın kısa sürede gelmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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