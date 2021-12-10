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Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira - Son Dakika

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

10.12.2021 13:03
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Komisyon üç kez toplanmasına rağmen henüz anlaşma sağlanamazken, işçi temsilcisi Türk-İş ilk kez rakam telaffuz etti. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" diyerek altındaki bir asgari ücretin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

TÜRK-İŞ İLK KEZ RAKAM TELAFFUZ ETTİ

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 4 BİN TL

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti. 13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

TİSK: 3.500 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Öte yandan işveren temsilcisi TİSK'te işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceklerini söyledi. Rakamı daha da yukarı çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TİSK, devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor.

İsmail Saymaz'ın "Asgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?" sorusunu yanıtlayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin kırmızı çizgi li rakam vurgusu: 4 bin lira

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Son Dakika Ekonomi Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 'kırmızı çizgi'li rakam vurgusu: 4 bin lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira - Son Dakika
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