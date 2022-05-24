Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

24.05.2022 16:13
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

Ordu Fatsa Belediyesi tarafından Türk-Japon iş birliği ile 1 milyon TL hibe desteği ile istihdam garantili kalifiye ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Japon Diplomat Akifumi Doma, 100 kişinin istihdam edilmesinden duyduğu...

Ordu Fatsa Belediyesi tarafından Türk- Japon iş birliği ile 1 milyon TL hibe desteği ile istihdam garantili kalifiye ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Japon Diplomat Akifumi Doma, 100 kişinin istihdam edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Japon Diplomat Akifumi Doma, Japon hükümetinin 1 milyon TL finansman hibe desteği ile kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etmek üzere Fatsa'ya geldi. Akifumi Doma, önce Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akifumi Doma, Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi'ni Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan ile birlikte gezdi. Ziyaretlere, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, İŞKUR İlçe Müdürü Mehmet Cem Kuru ve proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak da eşlik etti. Japon Diplomat Akifumi Doma, Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan Mesleki Eğitim Merkezinde proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak'tan bilgiler aldı.

"Fabrikalardan istihdam talebi gelmesinden çok mutluyuz"

Japon Diplomat Akifumi Doma ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe desteği sağlanan Fatsa'da kadınlara yönelik mesleki eğitim atölyesi sağlanması projesi kapsamında tamamlama ziyareti gerçekleştirdik. Fatsa Belediyesine bu kurslar için yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği sağlanmıştı. Bu hibe desteği ile mesleki eğitim merkezindeki makineler ve diğer ekipmanlar temin edilmiştir. Bugüne kadar verilen kurslar kapsamında kursları tamamlayan 100 kişinin istihdam edildiğini öğrendim bu beni çok mutlu etti yine çevredeki fabrikalardan ve normal kişilerden taleplerin gelmesi beni çok mutlu etti. Bu kurslar kapsamında önümüzdeki süreçte de ilgili merkezin daha verimli kullanılması ve pek çok kişiye fayda sağlamasını temenni ederim" dedi.

İstihdam hedefimiz yıl sonuna kadar 300 kişi

Fatsa'nın son 15 yılda sanayi alanında çok büyük bir atılım yaptığını söyleyen proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak, " Karadeniz Bölgesi'nde tekstil alanında bir kümelenme oluşturuldu. Burada, yaklaşık 8 bin 500 işçi tekstil alanında faaliyet gösteriyor. Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarımızı ziyaret ettiğimizde kalifiye elaman eksikliğini görmüştük. Fatsa'mız hinterlandındaki diğer ilçelerle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir coğrafyaya sahip. Burada kalifiye personel ihtiyacını karşılamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Japon hükümeti konsolosluğunun yerel yönetimleri hibe programı kapsamında bir proje hazırladık. Yaklaşık 1 milyon TL hibe almaya hak kazandık. Bizim projemiz Türkiye'de 780 başvuru arasından desteklenen 10 projeden bir tanesiydi. Bu kapsamda Japonlarla birlikte ilçemizde böyle bir atölye kurduk ve şu ana kadar 100 kişi bu atölye sayesinde eğitimlerini alarak Organize Sanayi Bölgesinde vatandaşlarımızı istihdam etmeye başardık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 300 işçi istihdamı gerçekleşecek" diye konuştu. - ORDU

Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

YORUMLAR
500
Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor İzmir'e şehit ateşi düştü İzmir'e şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

İstihdam, Japon, Fatsa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement