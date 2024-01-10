 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Metal Sendikası MESS ile anlaşamayınca grev kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Metal Sendikası MESS ile anlaşamayınca grev kararı aldı

Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Sendika, işverenlerin yüzde 60 zam teklifini kabul etmemesi sonucunda fabrikalardaki işçileri iş bırakacak. Grevden etkilenecek markalar arasında Tofaş, Bosch, Ford Otosan, Arçelik ve Karsan bulunuyor.

Türk Metal Sendikası MESS ile anlaşamayınca grev kararı aldı
10.01.2024 - 13:55,
Abone Ol

İşveren sendikası MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal sendikası grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutuldu. Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada yaklaşık 150 bin metal işçisinin maaş zammı görüşmelerinde 29 Aralık 2023 günü yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 50'ye, 5 Ocak 2024 günü yapılan 7. oturumda ise yüzde 60'a çıkardığı hatırlatıldı. Ancak bu tekliflerin de sendika tarafından kabul edilmediği bildirildi.

"Türk Metal Sendikası bıçağın kemiğe dayandığı noktada"

Açıklamada, MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, işyerlerinde uyarı eylemleri yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan sendika 9 Ocak 2024 günü grev kararı aldıklarını bu amaçla 11 Ocak 2024 Perşembe günü, MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün işyerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Bu amaçla 11 Ocak 2024 Perşembe günü, MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün işyerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacaktır. Sonuç alınamaması halinde, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere eylemlerimiz devam edecektir" denildi.

Hangi markalar etkilenecek?

Kıdem ve çalışan gruba göre değişiklik gösteren metal işçisi maaşları 2023 yılında ortalama 21 bin TL oldu. Türk Metal Sendikası'nın yüzde 60 zam teklifinin işverenler tarafından kabul edilmemesinin ardından Sendika ile anlaşmalı olan fabrikalardaki işçiler iş bırakacak. Bu fabrikaların ağırlığı otomotiv ve beyaz eşya sektöründe bulunuyor.

Grevden etkilenecek gruplar arasında Tofaş, Bosch, Ford Otosan, Arçelik, Karsan yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türk Metal Sendikası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Metal Sendikası MESS ile anlaşamayınca grev kararı aldı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası MESS ile anlaşamayınca grev kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement