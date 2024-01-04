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Türk-Metal Sendikası, MESS'in ücret zammı teklifini reddetti - Son Dakika
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Türk-Metal Sendikası, MESS'in ücret zammı teklifini reddetti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60'a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti. Türk-Metal Sendikası, yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, görüşmeyi sonlandırdı.

Türk-Metal Sendikası, MESS\'in ücret zammı teklifini reddetti
04.01.2024 - 13:23,
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60'a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti.

Türk-Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın ücret zammı teklifini yüzde 60'a çıkarmasına rağmen revize teklifi reddetti. Türk-Metal Sendikası yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere işveren sendikası MESS, uyuşmazlık tutanağı öncesi yürütülen müzakere sürecinde ilk teklif olarak, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 35 zam teklif etmiş, yine 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere sosyal haklara ilk yıl için yüzde 65 zam teklifinde bulunmuştu. Arabulucu toplantısı sonrası gerçekleşen ilk toplantıda ise, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olarak ücretler için zam teklifini ilk 6 ay için yüzde 50'ye, sosyal haklar için yıllık zam teklifini ise yüzde 80'e çıkardığını tarafımıza iletmişti. MESS tarafından yapılan davet üzerine bugün MESS Merkez Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda işveren tarafı 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için en son yaptığı yüzde 50 zam teklifini yüzde 60'a, sosyal haklara ise geçerli olmak üzere ilk yıl için en son yaptığı yüzde 80'lik zam teklifini yüzde 85 çıkardığını belirtti. Sonraki 6 aylar için ücretlere ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini revize etti. Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması, ikramiyelerin ise gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerinin hepsini masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren taleplerinin devam etmesini kabul etmeyerek, gerekse yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yapılan teklifi kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır. Türk Metalli metal emekçileri başta olmak üzere, tüm kamuoyuna duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Türk-Metal Sendikası, MESS'in ücret zammı teklifini reddetti - Son Dakika


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