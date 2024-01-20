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Türk Milleti Gökyüzünün Ötesindeki Heyecana Hazır - Son Dakika
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Türk Milleti Gökyüzünün Ötesindeki Heyecana Hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır olduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaşan Kacır, herkesin bu anları 'http://axiom.space/live' internet adresi üzerinden takip edebileceğini söyledi.

Türk Milleti Gökyüzünün Ötesindeki Heyecana Hazır
20.01.2024 - 09:57,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda "kenetlenmeye" hazır olduğunu belirtti.

Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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