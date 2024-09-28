Türk mühendislerden ihracat başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk mühendislerden ihracat başarı

Türk mühendislerden ihracat başarı

Akkuyu NGS'den elde edilen tecrübe, Macaristan'a teknik destek hizmeti ihracı yapıldı.

28.09.2024 16:47
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Türk mühendislerin elde ettiği yetkinlik, ilk kez ihracata konu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Akkuyu'nun birçok sürecinde edindiği tecrübeyi Macaristan'a taşıdı. Macaristan'da bulunan PAKS-II Nükleer Santral Projesi'nde imalat denetim hizmeti verecek olan NÜTED, Macar tarafıyla yeni sözleşmeler için de görüşmeleri sürdürüyor.

Akkuyu'dan elde edilen kazanımları uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile güçlendiren NÜTED, Macaristan'da kurulumu devam eden söz konusu projeyle imzaladığı sözleşme kapsamında santrale imalat denetim hizmeti verecek.

Macaristan'daki santral ile daha yüksek kapsamlı farklı hizmetlere yönelik görüşmeler de devam ediyor. Türkiye'nin nükleer alandaki ilk hizmet ihracı olan bu sözleşme, Türk mühendislerinin nükleer alanda sahip olduğu yetkinliği de gösteriyor.

NÜTED, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından 2020 yılında kuruldu. Türkiye'nin nükleer alandaki ilk teknik destek şirketi olan NÜTED, nükleer alanda ihtiyaç duyulan her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma hizmetleri yürütüyor.

NÜTED, Akkuyu NGS'de de görev üstlenerek saha, inşaat, imalat ve işletmeye alma süreçlerinde denetim, gözetim, değerlendirme, eğitim ve mühendislik hizmetleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nükleer Santral, Macaristan, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk mühendislerden ihracat başarı - Son Dakika

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