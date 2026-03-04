Türk Müteahhitler 138 Ülkede 558 Milyar Dolar Proje Tamamladı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 1972 yılında Libya ile yurt dışına açılan müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 138 ülkede 558 milyar dolar tutarında 13 bine yakın projeye imza attığını bildirdi.

Eren, yazılı açıklamasında, Birliğin "Gündem Toplantısı" iftar programının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sektörün durumuna ilişkin bilgi veren Eren, yurt dışına 1972'de Libya ile açılan Türk müteahhitlerinin başarılarına dikkati çekti. Eren, "O günden bu yana meslektaşlarımız 138 ülkede 558 milyar dolar tutarında 13 bine yakın projeye imza attılar." ifadesini kullandı.

1972 ile 2002 yılları arasında yılda ortalama 1,5 milyar dolar yeni sözleşme imzalandığını aktaran Eren, bu tutarın 2003'te 7 milyar doların, 2005'te 13 milyar doların, sonraki yıllarda ise ortalama 20 milyar doların üstüne çıktığını vurguladı.

Eren, bunun sadece müteahhitlerin tecrübe artışına bağlı olmadığını, Türk müteahhitlerinin Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve gittiği her ülkede ilgili makamlara daha kolay ulaşması için çalışan büyükelçilerin sağladığı desteklerin de büyük rolü olduğunu anlattı.

Irak'ın yeniden imarında önemli bir potansiyel bulunduğunun altını çizen Eren, "Kalkınma Yolu ve diğer altyapı projelerinin yanında, Su Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında finansmanı petrol karşılığı sağlanacak su projeleriyle Irak'ı yeniden büyük bir potansiyel şantiyemiz olarak takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya ve Suriye beklentisi

Eren, Libya'da 2011 yılından bu yana bekleyen alacaklar ve teminat mektubu sorunlarının çözümüyle yeni projelerin önünün açılmasının önemine değinerek, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubunun etkin şekilde işletilmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Suriye'nin yeniden imarında ise bütüncül bir kalkınma yaklaşımının önem taşıdığını belirten Eren, Körfez finansmanıyla Türk müteahhitlerinin sahadaki uygulama gücünün birlikte değerlendirilmesinin gerçekçi bir model olacağını kaydetti.

Eren, Avrupa Birliği ülkelerinde artan proje varlığına da dikkati çekerek, kamu alımları mevzuatında "Made in Europe" yaklaşımı çerçevesinde şekillenen düzenlemelerin Türk firmalarının rekabet gücünü zayıflatmaması gerektiğini vurguladı.

AB ile kamu alımları alanında karşılıklı erişimi güvence altına alan kapsamlı bir anlaşmanın önemine işaret eden Eren, kamu ihale mevzuatının AB ile tam uyumlu hale getirilmesini desteklediklerini ifade etti.