Türk Narenciye Sektörü, Irak Pazarında Rekor İhracat Artışı Yakaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Narenciye Sektörü, Irak Pazarında Rekor İhracat Artışı Yakaladı

Türk narenciye sektörü, Irak pazarında yüzde 399'luk rekor ihracat artışı hızıyla büyük bir başarı elde etti. Irak, Türkiye'nin en çok narenciye ürünleri ihraç ettiği ikinci ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı da 2024 yılında artış göstererek dünyaya şifa dağıtmaya devam etti. Mandalina ihracatı liderliğini sürdürürken, limon ve portakal ihracatında Irak zirvede yer aldı. Türk narenciye sektörü, 2024 yılında 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı hedefliyor.

26.05.2024 10:47
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Türk narenciye sektörü, Irak pazarında yüzde 399'luk rekor ihracat artış hızı yakaladı ve Irak'ı yakına getirdi. Irak, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 90,2 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok narenciye ürünleri ihraç ettiği ikinci ülke konumuna yükseldi.

Cumhuriyetimizin 100. yılını 1 milyar 112 milyon dolarlık ihracatla geride bırakan ve tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan Türk narenciye sektörü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaptı.

Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 artışla 408 milyon dolardan 475 milyon dolara ilerledi. Türkiye, narenciye ürünleri ihracatıyla 2024 yılında da dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Narenciye sektörünün ihracat başarısındaki asıl etken Irak'a gerçekleştirdiği ihracat artışı oldu.

Mandalina ihracat lideri

Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatında mandalinanın liderliğini sürdürdüğünü aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatının yüzde 4'lük artışla 224 milyon dolardan 233,5 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Limon ihracatının yüzde 14'lük artışla 118 milyon dolardan 134 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, "Portakal narenciye ürünleri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde 31 milyon dolar olan portakal ihracatımız 2024 yılının aynı döneminde yüzde 123'lük artışla 69,5 milyon dolara yükseldi. Greyfurt ihracatı ise; yüzde 9'luk gelişimle 34,5 milyon dolardan 37,5 milyon dolara ilerledi. Böylelikle 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde narenciye ürün grubundaki dört ürünümüzde de ihracat artışı yakalanmış olduk" şeklinde konuştu.

2024 yılı ihracat hedefi 1 milyar 300 milyon dolar

Narenciye ürünlerinin sonbahar ve kış mevsimlerinde soğuk algınlıklarına karşı C vitamini deposu olduğunun altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü;

"2023 yılında narenciye ürünleri ihracatımız yüzde 23'lük artışla 903 milyon dolardan, 1 milyar 112 milyon dolara yükselmişti. Narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolar barajını ilk kez 2023 yılında geçme başarısı göstermiştik. Dünya'ya daha fazla şifa dağıtmaya 2024 yılında devam ediyoruz. Bu başarıyı yıl geneline yayarak 1 milyar 300 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz."

Narenciye ihracatında Rusya zirvedeki yerini korudu

Türk narenciye sektörü, 2024 yılının 4 aylık döneminde en çok ihracatı 148 milyon dolarlık tutarla Rusya'ya yaptı. Rusya'yı 90,2 milyon dolarla Irak takip etti. Irak'a narenciye ihracatında yüzde 399'luk rekor artış gerçekleştirdik. Irak, bu başarıyla Ukrayna, Polonya ve Romanya'yı geride bıraktı, nefesini Rusya Federasyonu'nun ensesinde hissettirdi.

Türkiye, Ukrayna'ya 45,5 milyon dolarlık, Polonya'ya 23,4 milyon dolarlık ve Romanya'ya 22 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

Mandalina ve greyfurtta Rusya, limon ve portakalda Irak zirvede

Mandalina, 233,5 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin 475 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihracatından yüzde 49 pay aldı. Mandalina ihracatında Rusya 98 milyon dolarlık tutarla birinci ülke olurken, Irak 32 milyon dolarlık mandalina talebiyle zirve ortağı oldu. Türkiye, Irak'a 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 4,3 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 659'luk rekor artışla 32 milyon dolarlık mandalina ihraç etmeyi başardı.

Ukrayna, 24 milyon dolarlık, Polonya, 10,2 milyon dolarlık ve Sırbistan 10 milyon dolarlık mandalina talep etti. Rusya Federasyonu, Türkiye'den 9,7 milyon dolarlık greyfurt ithal ederek bu üründe de zirvede yer aldı. Türk limonu ve portakalında en çok talepkar ülke ise Irak oldu. Türkiye'den Irak'a limon ihracatı yüzde 181'lik sıçramayla 11,8 milyon dolardan 33,4 milyon dolara çıkarken, Irak, portakalda da talebini Türkiye'den yana kullandı.

Irak, 2023 yılının Ocak – Nisan döneminde Türkiye'den 1,6 milyon dolarlık portakal ithal etmişken, 2024 yılının aynı zaman aralığında yüzde 1334'lük rekor talep artışıyla 23 milyon 323 bin dolarlık Türk portakalı talep etti. Irak, 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde, Türkiye'nin limon ve portakal ihracatında birinci ülke konumuna yükselerek, Rusya'yı geçti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Narenciye Sektörü, Irak Pazarında Rekor İhracat Artışı Yakaladı - Son Dakika

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