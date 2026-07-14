Türk Orkinosları Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Türk Orkinosları Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor

14.07.2026 11:12
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Türk balıkçıları, Akdeniz'de avlanan orkinosları İzmir'deki çiftliklere naklediyor ve ihraç ediyor.

Akdeniz açıklarında avlama sürecini tamamlayan Türk balıkçıları tarafından İzmir'deki çiftliklere nakledilen orkinoslar, Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilmek için özenle bakılıyor.

Mavi yüzgeçli orkinoslar, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu'nca (ICCAT) belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor.

Bu yıl için belirlenen 48 bin 403 ton av kotasının Türkiye'ye ayrılan 3 bin 95 tonluk kısmı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerekli şartları sağlayan gırgır teknelerine tahsis edildi.

Mayıs ve haziranda Akdeniz açıklarında avlanan orkinoslar, denizde özel kafeslere canlı olarak alınıyor. Bu kafesler balıkçı gemileri tarafından saatte yaklaşık 2 kilometre hızla çekilerek İzmir'de orkinos yetiştiriciliği yapan 5 tesise ulaştırılıyor.

Çiftliklere ulaşan ve hasat dönemine kadar beslenecekleri kafeslere aktarılan balıkların, bu süreçte su altı kamera sistemleriyle sayım ve boy ölçümleri yapılıyor.

Yaklaşık 7 ay boyunca sardalya, hamsi, kolyoz ve uskumru gibi balıklarla beslenen orkinoslar, istenen kilo ve yağ oranına ulaştıktan sonra aralık ve ocak döneminde gerçekleştirilen hasadın ardından başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Orkinosların nakli görüntülendi

Akdeniz'de avlanan orkinosların bir kısmı, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yer alan Ildır-Gerence körfezlerindeki orkinos besiciliği yapan tesise ulaştı.

Orkinosların beslenme alanları ve havuzlara nakledilmesi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Çekimlerin su altındaki arka plan kayıtları dalış eğitmeni Murat Kulakaç tarafından gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş da suya dalarak Ceylan ile bu anlara tanıklık etti.

"Balıkçılık yönetimi ve ekonomi açısından önemli bir türümüz"

Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, AA muhabirine orkinosların Akdeniz'deki avlanma süreçlerinden kafeslere aktarımı ve hasadına kadar tüm aşamaların gözlem ve denetim görevini özenle yerine getirdiklerini söyledi.

Orkinosun kıymetli bir tür olduğunu ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Balıkçılık ve ekosistem açısından da çok önemli bir tür. Bunu kotayla yönetiyoruz. Ülkemize tahsis edilmiş kota geçtiğimiz yıl 2 bin 600 tonken bu seneki müzakerelerle 3 bin 95 tona çıktı. Ciddi bir emtia oluşturuyor. Bunun geçtiğimiz seneki ticareti yaklaşık 2,7 milyar lira. Yani balıkçılık açısından, balıkçılık yönetimi ve ekonomi açısından önemli bir türümüz."

Akbaş, amatör balıkçılarca avlanılan orkinosların il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edilerek kayıt altına alınmasının gerektiğini, aksi takdirde balıkçıların idari yaptırımla karşılaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Tesisin genel müdürü Cenk Yurttaş ise orkinosların Malta'dan yaklaşık 25 günde çekici tekne vasıtasıyla tesise ulaştığını, beslenmesi yapılacak kafeslere aktarımının yapıldığını anlattı.

Aktarımın detaylı bir iş olduğunu ifade eden Yurttaş, "Bir kafesten diğerine aktarılırken uluslararası bir gözlemci ve bakanlığın görevlileri nezaretinde çeşitli su altı kameralarıyla transferin görüntüsü alınıyor. Daha sonra bu balıklar sayılıyor, kiloları tespit ediliyor ve besleme dönemine geçiliyor. Çok yavaş çekildiği için bir kayıp yaşamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Denizcilik, Uzak Doğu, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Orkinosları Uzak Doğu'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika

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