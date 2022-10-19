Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı - Son Dakika
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Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı

19.10.2022 12:10
Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Otobüs Fuarı'na (FIAA) yabancı ülke olarak en geniş katılımı Türkiye sağlarken, fuara katılan Türk firmaları, İspanya pazarında büyümeyi hedefliyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Otobüs Fuarı'na (FIAA) yabancı ülke olarak en geniş katılımı Türkiye sağlarken, fuara katılan Türk firmaları, İspanya pazarında büyümeyi hedefliyor.

15 ülkeden 70'ten fazla firmanın yer aldığı FIAA'ya katılan 8 Türk firması, şu ana kadar çok aktif olmadıkları İspanya pazarında büyüme hedefiyle geleceğe yönelik önemli girişimlerde bulunuyor.

İspanya'daki yerel firmalarla bayilik ya da ortaklık yoluyla iş yapan Türk otobüs şirketleri, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında elektrikli araçları en fazla teşvik eden ülkelerden biri olan İspanya'daki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Türkiye'nin Madrid Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı Ocak-Ağustos 2022'de 24 milyon avroyu bulurken, yıl sonuna doğru bunun en az 2 kat artması bekleniyor. Bu yıl ihracatta, Kovid-19 salgınından dolayı olumsuz etkilenen 2020'nin (39 milyon 867 bin avro) üzerine çıkılması öngörülüyor. Türk otobüs şirketlerinin İspanya'ya ihracatı geçen yıl 13 milyon 237 bin avro olarak gerçekleşmişti.

Sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri de Türkiye'nin otobüs satışında "Avrupa'nın lokomotifi" olduğuna dikkati çekiyor.

"Avrupa'daki otobüslerin büyük bir oranı Türkiye'de üretiliyor"

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki otobüslerin büyük bir oranının Türkiye'de üretildiğini bildirdi.

Fuarda bütün Türk otobüs üreticilerini görmenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Kefoğlu, "Aramızda tatlı bir rekabet her zaman var ama bazı kategorilerde aynı ülkede rekabet birbirini besler. Türkiye, bu sinerjiyi yakalamış durumda. Sürdürülebilirlik ve Türklerin getirdiği bu girişimcilik ruhu bizi çok ciddi derecede büyütüyor. Gelişim muazzam ve bu katlanarak devam edecek. Bunu görüyorum." diye konuştu.

Kefoğlu, Anadolu Isuzu olarak dünyada 45 ülkeye yaptıkları ihracatın yüzde 75'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiklerini belirterek, İspanya pazarında bu yıl şimdiden 100 araç sattıklarını, bunu yıl sonuna kadar 170'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

"İspanya bizim için önemli bir pazar"

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş da İspanya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu ifade ederek, "Otobüsü çok seviyorlar ve turizm ülkesi olmalarından dolayı turlar, kongreler çok fazla. Yeni teknolojilere karşı da çok açık ve istekliler. Hidrojen konusunda Avrupa'da en istekli ülkelerin başında. Bu bizim için bir fırsat." dedi.

Son 5 yıldır bütün yatırımlarını, en fazla odaklandıkları elektrikli araçlara yaptıklarını aktaran Baş, ana ortak Karsan kalarak İspanyol bir firmayla yaptıkları iş birliğiyle yeni girdikleri İspanya pazarında kısa sürede 20 otobüs sattıklarını, gelecek yıl bu sayının 100'ün üzerinde olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Baş, Karsan olarak 2022 yılı için koydukları her alanda çarpı iki büyüme hedefini büyük oranda yakaladıklarını, ihracatta bunu çarpı 3'e bile çıkarabileceklerini söyledi.

"Ciddi beklentilerimiz var"

BMC Yurt Dışı Satış Müdürü Tarık Özeler ise "2 yıl önce kamyon grubumuzla başladığımız ve bugün otobüs satışına başladığımız İspanya, Avrupa'daki 19. pazarımız oldu. Başarılı bir ivmeyle ilerliyoruz. İspanya pazarında otobüs sektörüyle de var olmak istiyoruz. Ciddi beklentilerimiz var." diye konuştu.

"Özellikle elektrikli araçların satışında İspanya'da büyüyeceğimizi düşünüyoruz"

Otokar Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü Berkan Sağlam, İspanya'da 2008 yılından bu yana en sabit iş hacmine sahip Türk firmalarından biri olduklarını belirterek, "630'un üzerinde araç parkına sahibiz ve önümüzdeki dönemde bu daha da büyüyecek. Özellikle elektrikli araçların satışında İspanya'da büyüyeceğimizi düşünüyoruz. 2022'de bir yıl öncesine oranla yüzde 100 artışla 90 araç teslim etmeyi planlıyoruz. Gelecek yıl ise en az yüzde 20'lik bir artış beklentimiz var. İspanya pazarına her geçen yıl Türk markalarının ilgisi artıyor ama yerel üreticilerinin de çok fazla olmasından dolayı zor bir pazar ve burada başarı önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk otobüs firmaları İspanya pazarına çıkarma yaptı - Son Dakika

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