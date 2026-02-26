Türk Otomotiv Sektörü Yeni Pazarlara Yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Otomotiv Sektörü Yeni Pazarlara Yöneliyor

Türk Otomotiv Sektörü Yeni Pazarlara Yöneliyor
26.02.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk otomotiv sektörü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya odaklanarak ihracatını artırmayı hedefliyor.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Avrupa'daki güçlü varlığını sürdüren Türk otomotiv sektöründe Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini ihracatta büyümenin yeni adresi olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı olan Çelik, AA muhabirine, otomotiv sektörünün 2025'te 41,5 milyar dolar ihracatla rekor kırdığını söyledi.

Dinamik bir sektör olan otomotiv endüstrisinin çok büyük bir dönüşümün içinde olduğunu ifade eden Çelik, 2026 yılı için de sektör adına umutlu olduklarını aktardı.

Çelik, sektörün 2025'teki dış satımına bakıldığında en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'unun Avrupa kıtasında yer aldığını belirterek, "Avrupa Birliği ülkelerinin otomotiv sektörünün toplam ihracatındaki payı yüzde 72. Buna Avrupa Birliği içinde olmayan Avrupa'daki diğer ülkeleri dahil edersek yüzde 84'e çıkıyor. Yakın coğrafya, pazara ulaşımın kolaylığı ve oturmuş satış ağının olması dolayısıyla Avrupa bizim her zaman en öncelikli bölgemiz. Pazar olarak da en güçlü olduğumuz bölge." diye konuştu.

"Kuzey Amerika bizim için çok büyük potansiyel taşıyor"

Geçen yılki 41,5 milyar dolarlık otomotiv dış satımının yüzde 72'sine tekabül eden 30,1 milyar dolarlık ihracatın AB ülkelerine gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, diğer Avrupa ülkelerinin de eklendiğinde yüzde 84'lük paya tekabül eden 35,1 milyar dolarlık dış satımın Avrupa kıtasına yapıldığını aktardı.

Çelik, bu durumun içinde bazı riskleri de barındırdığına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa öksürse veya hapşırsa biz grip olabiliyoruz çünkü pazar olarak oraya bağımlılığımız fazla. Biz burada alternatif pazar çeşitlendirilmesini her zaman dile getirirken bir şeye önem veriyoruz. O da mevcut bulunduğumuz Avrupa pazarındaki gücümüzü korumak. Ona ilave olarak yeni pazarlar ve onu destekleyecek pazar bulmak. Şu an için Avrupa bölgesi pazarının dışında Kuzey Amerika bizim için çok büyük potansiyel taşıyor. Güney Amerika, Latin Amerika denilen Latam Bölgesi önemli bir pazar bizim için. Buraya yaptığımız milli katılım fuarları, ticari heyetler, satın alma heyetleri gibi faaliyetlerimiz var."

"Kuzey Afrika çok önemli bir otomotiv bölgesi olmaya doğru ilerliyor"

Pazar çeşitlendirmesi konusunda diğer kıtalardaki ülkelere yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzey Afrika bölgesi çok önemli bir otomotiv bölgesi olmaya doğru ilerliyor, Fas ile başladı bu süreç. Kuzey Afrika bölgesine çok fazla yatırımcı ihraç ediyoruz. Parça da ihraç etmeye başladık. Yatırımcı ihraç etmemizin şöyle bir avantajı oluyor. Globalleşme sürecinde otomotiv sektörüne katkı sağlıyor. Bugün baktığınızda Türkiye'nin en çok otomotiv sektöründe yatırımcı ihraç ettiği bölge Doğu Avrupa ülkeleri özellikle Romanya, Slovakya, Slovenya, Polonya. Sektörün son 10 yılına baktığımızda ihracattaki büyümesi en çok olan bölgeler de bunlar oluyor. Bizler o bölgelerde yatırımcı olduğumuz sürece ihracatımıza da çok büyük katkı sağlıyor."

MENA Bölgesi denilen Orta Doğu, Kuzey Afrika otomotiv sektörü için alternatif önemli pazarlar. Hem coğrafyanın yakın olması hem de o pazarlardaki payımızın nispeten düşük olması en önemli alternatif pazar olarak karşımıza çıkıyor. Oraya yönelik konsantrasyonumuzu pazar çeşitliliğini artırmak adına devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA

Kuzey Afrika, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Otomotiv Sektörü Yeni Pazarlara Yöneliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:13:51. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Otomotiv Sektörü Yeni Pazarlara Yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.