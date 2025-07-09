Türk Şirketleri Pakistan'da Petrol Arayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Şirketleri Pakistan'da Petrol Arayacak

Türk Şirketleri Pakistan\'da Petrol Arayacak
09.07.2025 14:14
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk şirketlerinin Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile görüştü. Fidan ve Ishaq Dar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Pakistan'la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını bildirdi.

Türkiye-Pakistan arasındaki ortak ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmaların olduğunu kaydeden Fidan, ' Madencilik, doğal gaz, petrol ve nadir elementler konusunda da iş birliği mekanizmalarının' değerlendirildiğini belirtti. Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma sayesinde Türk ve Pakistan şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ile doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve bunun bir ilk olacağını vurgulayan Fidan, "Ortaya koyduğumuz daha yapısallaştırılmış çalışmanın ürünlerinden biri de bu olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Pakistan, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Şirketleri Pakistan'da Petrol Arayacak - Son Dakika

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