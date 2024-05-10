Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Japonya Pazarı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Japonya Pazarı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Japonya Pazarı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile T.C. Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen Japonya Pazarı Bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk çiftçisinin alın teriyle üretilen yaş meyve ve sebzenin Japonya'ya ihracatı konuşuldu ve Bursa Siyah İnciri'nin Japon marketlerinde satılması hedeflendiği belirtildi.

10.05.2024 14:18
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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile T.C. Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafında birlikte düzenlenen Japonya Pazarı Bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ile Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz ve Tokyo Büyükelçiliği Müşavir ve Uzmanlarının yanı sıra İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Özlem Altındiş ve sektör temsilcileriyle yaş meyve sebze ihracatçıları katıldı.

Japonya Pazarı Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Türk çiftçisinin alın teriyle üretilen yaş meyve ve sebzenin dış pazarlarda yerini alması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtirken, "Ürünlerimizin Japonya'ya da ihracı konusunda kiraz ile başlayan çalışmalarımızı siyah incir ile sürdürüyoruz. 2025 yılında Bursa Siyah İncirini Japon marketlerine götürmeyi, Tokyo'daki marketlerde siyah incir satılmasını hedefliyoruz" dedi.

Japonya'nın meyve sebze ithalatında oldukça sıkı karantina tedbirlerinin uyguladığını belirten Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz da, "Bursa Siyah İncirinin niteliği itibariyle Japonya'da kendi pazarını oluşturabileceğine ve önemli talep oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yazgan, Japonya'ya ihracatın açılmasına yönelik olarak ülkemiz tarafından yapılan bilimsel çalışmaların Japon makamlarınca kabul edilmesiyle Japonya'ya ihracata başlanabileceği ve bu süreçte bir tanıtım etkinliğinin de planlanmasının söz konusu pazar için önemli olacağını belirtti. Mukaddes Nur Yılmaz, Japonya'ya yönelik dondurulmuş sebze ve meyve ihracatında hiçbir karantina engeli bulunmadığını ve Japonya'da dondurulmuş ürün pazarının büyüme gösterdiğini söyledi.

Japonya pazarında dikkat edilmesi gerekenlerden lojistiğe ve vergi hadlerine kadar farklı konuların elealındığı toplantıda, katılımcıların soruları cevaplandırılırken, geçmiş yıllarda Japonya'ya meyve sebze dışsatımı gerçekleştiren ihracatçılar da deneyimlerini paylaştılar. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Japonya Pazarı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Japonya Pazarı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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