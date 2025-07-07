Türk Somonunda İhracat Rekoru

Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 217 milyon 109 bin 466 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-haziran döneminde 25 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk yarısında 32 bin ton somon ihraç edilerek, karşılığında 217 milyon 109 bin 466 dolar kazanç sağlandı.

Bu dönemde Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu'na 150 milyon 996 bin 208 dolarlık, Belarus'a 20 milyon 495 bin 829 dolarlık, Japonya'ya da 15 milyon 772 bin 838 dolarlık somon ihraç edildi.

Geçen yılın ilk yarısından farklı olarak Azerbaycan'a da bu dönem Türk somonu satıldı.

"Yeni pazarlara açılım konularında çalışmalarımıza hız vereceğiz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Türk somonunun dünya sofralarındaki payının artmaya devam ettiğini söyledi.

Yılın ilk yarısındaki ihracat gelirinin sektörün geldiği noktayı net şekilde ortaya koyduğunu belirten Kobya, "32 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Bu sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda emeğimizin ve kalitemizin küresel düzeyde takdir gördüğünün bir göstergesidir." dedi.

Kobya, Türk somonunu yeni pazarlarda sofralara taşımak için gayret ettiklerini aktararak, ilerleyen günlerde yeni pazarlara açılım konularındaki çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

Türk somonunun son yıllarda önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Kobya, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk somonu artık sadece bir ihracat ürünü değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarımsal üretim gücünün, su ürünleri alanındaki teknolojik gelişiminin ve sürdürülebilir üretim anlayışının simgesi haline geldi. Bu kapsamda da yılın 6 ayını güzel rakamlarla tamamladık. Bundan sonraki hedefimiz de yıllık 500 milyon dolarlık ihracat sınırını aşmak."