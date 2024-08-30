Türk Tatilciler Yunanistan'ın Ege Adalarına Akın Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Tatilciler Yunanistan'ın Ege Adalarına Akın Etti

Türk Tatilciler Yunanistan\'ın Ege Adalarına Akın Etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ile hafta sonunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 3 günlük süreçte Türk tatilciler yine Yunanistan'ın Ege adalarına adeta akın etti. Tatili fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu.

30.08.2024 11:12
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ile hafta sonunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 3 günlük süreçte Türk tatilciler yine Yunanistan'ın Ege adalarına adeta akın etti.

Tatili fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeşil pasaport ve kapıda vize uygulamasıyla deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı.

Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 günlük tatile yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Türk tatilcilerin bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın Midilli Adası'nı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu savunan Turhan, "Çünkü Midilli Adası'na Ayvalık'tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye'ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor. Bu yüzden de Midilli Adası'na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin kapıda vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum" dedi.

"31 Aralık'ta sona ermesi planlanan kapıda vize uygulaması 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı"

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale ise deniz hudut kapısın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğuna dikkat çekerek, "Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek. 3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık'tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası'na geçişini sağlayacağız" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte yaz sezonunun da sona ermesiyle sezon finali yaptıklarını aktaran Jale, "Ancak yeni gelen bir bilgiye göre; daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan kapıda vize uygulaması 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı. Kapıda Vize'nin devam etmesiyle birlikte ben kış aylarında da, özellikle hafta sonlarında da Midilli Adası'na geçişlerde bir yoğunluğun olacağını düşünüyorum. Tabii ki izleyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz bunu. Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçti" diye konuştu.

Yurt dışı harçlarının yükseltilmesinin Yunan adalarına ilgiyi azaltmadığını vurgulayan Jale, "Bizim misafirlerimizin yüzde 80'i Midilli'de 2-3 konaklamalı kaldıkları için yurt dışı harçları arasındaki fark misafirlerimize çok fazla yansımamış durumda. Ama kış aylarında günü birlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz olsun hissedilebileceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Tatilciler Yunanistan'ın Ege Adalarına Akın Etti - Son Dakika

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