Türk Telekom 5G ile Ödül Kazandı

Ekonomi

Türk Telekom'un ZTE ve Netaş iş birliği ile ISAC (Integrated Sensingand Communication/Entegre Algılama ve İletişim) teknolojisini kullanarak hayata geçirdiği Avrupa'nın kapsamlı 5G canlı gemi algılama projesi, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenen GTI Awards'ın "Mobil Teknolojide Çığır Açan İnovasyon" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Türk Telekom, 5G alanındaki önemli çalışmasıyla İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nden ödülle döndü. ISAC (Integrated Sensing andCommunication/Entegre Algılama ve İletişim) teknolojisini kullanarak Avrupa'nın kapsamlı 5G-Advanced gemi algılama ve takip testlerini ZTE ve Netaş iş birliğiyle İstanbul Avcılar Kumport'taki 5G-Advanced Endüstriyel Mobil Şebekesi'nde canlı olarak gerçekleştirdi. 5G-Advanced şebekesi sinyalleri ile anlık algılanma ve takibine olanak tanıyan ISAC teknolojisinin denizlerde ve limanlarda daha güvenli bir ulaşım için kullanılması GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen GTI Awards'ta, "Mobil Teknolojide Çığır Açan İnovasyon" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da ZTE ve Netaş iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Avrupa'nın ilk kapsamlı 5G canlı gemi algılama teknolojisi, sektörün en prestijli ödüllerinden GTI Awards'ta "Çığır Açan İnovasyon" kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Uzman mühendislerimiz ve yenilikçi vizyonumuzla, 5G'nin sağladığı faydalarla yaşamın her alanında değer odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL