Türk Telekom AKM'de Sanatseverlerle Buluştu

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği etkinlikler kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatseverlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, ana destekçisi olduğu AKM'de hayata geçirdiği kültür-sanat projeleriyle sanatseverlere farklı deneyimler sunuyor.

Türk Telekom, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nden bu yana Türk Telekom Lounge Buluşmaları ile sanatçıları, akademisyenleri, yazarları ve iş dünyasından önemli isimleri sanatseverlerle bir araya getiriyor.

Bu hafta, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk konuk oldu.

Düzenlenen etkinlikte Sağtürk, ünlü eser Romeo ve Juliet'in derinliklerine indi ve az bilinen yönlerini sanatseverlerle paylaştı. Katılımcılar, Sağtürk'ün yorumlarıyla esere yeni bir bakış açısı kazandı.

Türk Telekom Lounge Buluşmaları, sanatseverleri önemli konuklarla buluşturmaya devam edecek.