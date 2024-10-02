Türk Telekom'dan Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

Türk Telekom, Darülaceze sakinlerini Kıraç konserine davet etti, kültürel etkinlikler sunmaya devam ediyor.

02.10.2024 11:47
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Türk Telekom, Dünya Yaşlılar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen Kıraç konserinde Darülaceze sakinlerini misafir etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 6 Ekim'e kadar sürecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde, etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

"Herkes için erişilebilir sanat" anlayışıyla AKM'de birçok farklı proje yürüten şirket, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirilen konserde Darülaceze sakinlerini ağırladı. Refik Anadol ve Andy Warhol sergilerini gezen sakinler, konser öncesi sanatçı Kıraç ile sohbet ettikten sonra kendilerine ayrılan özel bölümde konseri izledi.

Festivalin ilerleyen günlerinde Ekin Uzunlar&İmera, Ferhat Göçer, Haluk Levent Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Sahnede festival boyunca? film gösterimlerinin yanı sıra Baturay Özdemir'in stand-up şovu ve çeşitli sürpriz etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Dijital sanatın önemli temsilcilerinden Refik Anadol ile dünyaca ünlü sanatçılar Pablo Picasso ve ?Andy Warhol sergileri festival süresi boyunca AKM'de ziyaret edilebilecek.

"Fotomaraton Yaay ile Kadrajımda İstanbul Sergisi" Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde katılımcıların ziyaretine açık olacak.

Türk Telekom Opera Salonu'nda ise opera sanatçıları ve müzikaller, sanat severlerle buluşacak.

"Mekanın ruhunu yansıtacak şekilde özel olarak tasarladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, insanı merkeze alan yaklaşıma sahip olduklarını belirterek, Türkiye'ye Değer katan çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kültür sanatı, teknolojiyle harmanladıkları AKM'de erişilebilir sanat uygulamalarıyla toplumsal hayata eşit katılımı desteklediklerini kaydeden Sancaktaroğlu, "İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinliklerimiz devam ederken, bu anlamlı günde Darülaceze sakinlerini Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan AKM'de ağırladık. Ünlü sanatçıların sergilerini, sanatın kalbinin attığı Türk Telekom Opera Salonu'nu ve bu mekanın ruhunu yansıtacak şekilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge alanını gezdik. Toplumun her kesimine dokunan bir kurum olarak sosyal farkındalığı artıran çalışmalarımızla değer yaratmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.???????

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam da Darülaceze sakinlerinin sosyal hayata katılımını artırmayı önemsediklerine dikkati çekerek, "Türk Telekom'un ev sahipliğinde gerçekleşen Kıraç konserinde büyüklerimizin kültür ve sanatla buluşmasına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Darülaceze'nin sıcak yuvasında, sevgi ve saygıyla hizmet verdiğimiz sakinlerimizin yüzündeki tebessüm her şeyden değerli. Bu tür anlamlı etkinliklerle onların hayatlarını zenginleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği - Son Dakika

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