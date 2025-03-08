Türk Telekom'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan Kadın Girişimcilere Destek

Türk Telekom\'dan Kadın Girişimcilere Destek

Türk Telekom, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile kadınlara dijital eğitimler sunuyor ve mağaza ekranlarında destek sağlıyor.

08.03.2025 13:19
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Türk Telekom, başta deprem bölgesindeki kadınlar olmak üzere tüm kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri sunduğu 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile girişimci kadınlara desteğini sürdürüyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkı sağlayan proje kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde projedeki girişimci kadınların online mağazaları Türk Telekom mağazalarındaki ekranlara taşınarak tüm Türkiye ile buluşuyor.

Türk Telekom, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında kadınlara yönelik dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerini sürdürüyor. 2019 yılında başlayan projede geçtiğimiz 6 yılda 30 bin kadına yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler verildi. Düzenlenen eğitimlerle kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamaları hedeflendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise 'Dijitalde Hayat Kolay' projesindeki girişimcilerin online mağazalarına, Türk Telekom mağazalarındaki ekranlarda yer verilerek, oluşturulan QR kodlar ile girişimcilerin ürün ve hizmetlerine mağaza ziyaretçilerinin mart ayı boyunca ulaşması sağlanıyor. Türk Telekom, kadın girişimcilerin online mağazalarını tüm Türkiye ile buluşturuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Telekom mağazalarının girişimci kadınlara açıldığını anlatan Türk Telekom'un Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları ifade etti: "Türk Telekom olarak teknoloji bilgi birikimimizi iyilik ve faydaya dönüştürmeyi amaçlarken Türkiye'ye Değer vizyonumuzla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Teknolojinin hayatın her alanında, ülkemizin her bir bireyine fayda sağlaması için çabalarken özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere girişimci kadınlara 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile eğitim, mentörlük ve hibe desteği sunuyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlere ve tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılan kadınların e-ticaret, kurumsal finans ve pazarlama gibi konularda yetkinliklerini geliştirerek satışlarını artırdıklarını gözlemlemek bizi çok mutlu ediyor. Sağladığımız bu desteklerin yanı sıra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mart ayı boyunca girişimci kadınların ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkıda bulunmak amacıyla özel bir çalışma hayata geçirmek istedik. Türk Telekom'un Türkiye'nin dört bir yanında yer alan mağazalarındaki ekranlarda 'Dijitalde Hayat Kolay' projesindeki girişimci kadınların online mağazalarına yer verdik. Mağazalardaki ekranlarda çıkan QR kod ile Mart ayı boyunca müşterilerimiz kadın girişimcilerin online mağazalarına ulaşabilecek. Bu vesileyle başarılarıyla hepimize ilham veren girişimci kadınların sayısının artmasını diliyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika

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