Türk Telekom FIRST Üyesi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Telekom FIRST Üyesi Oldu

Türk Telekom FIRST Üyesi Oldu

Türk Telekom, siber güvenlikte FIRST'e katılarak uluslararası standartlarda yetkinliğini kanıtladı.

12.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Telekom, siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliğini Forum of Incident Response and Security Teams'e (FIRST) katıldı. Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın konuyla ilgili, "Dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. Bu adım, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor" diye konuştu.

Toplamda 7 bin müşteriye 50'den fazla siber güvenlik hizmeti sunan Türk Telekom, kapsamlı denetimlerin ardından dünya standartlarında sunduğu güvenlik çözümleri ile FIRST üyeliğine kabul edildi. FIRST topluluğuna tam akredite olarak katılan Türk Telekom'un siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliği uluslararası çapta tescillenmiş oldu.

'SİBER GÜVENLİKTEKİ VİZYONUMUZU VE YETKİNLİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYOR'

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın, " Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde, uzman mühendislerimizle sunduğumuz hizmetler ve bu alandaki liderliğimiz uluslararası kuruluşlar tarafından da tescilleniyor. Geçtiğimiz aylarda uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite edilmiştik. Şimdi de dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. Bu adım, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor" diye konuştu.

'UZMAN MÜHENDİSLERİMİZLE KÜRESEL STANDARTLARLA HİZMETLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Taşkın, "Türk Telekom olarak, milli sorumluluklarımız arasında gördüğümüz siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek çözümlerimizi artırmaya ve uzman mühendislerimizle küresel standartlarla hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde sunduğumuz hizmetler ve bu alandaki liderliğimiz, uluslararası kuruluşlar tarafından da tescilleniyor. Geçtiğimiz aylarda sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite edilmiştik. Şimdi de dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. FIRST üyeliğimiz, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor. Türkiye'nin dijital güvenliğini sağlama misyonumuzu dünyadaki en deneyimli ve yetkin ekiplerin bulunduğu bir oluşumun içerisinde, daha güçlü ve proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türk Telekom, Ali Taşkın, Teknoloji, Ekonomi, Telekom, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom FIRST Üyesi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom FIRST Üyesi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.